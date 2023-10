Ecco la stagione di prosa. Otto titoli per tutti. Apre ‘Maria Stuarda’ con Marinoni e Pozzi

Otto grandi titoli, in scena dal 12 dicembre fino al 21 aprile, per un cartellone caratterizzato da una trasversalità di generi e contenuti. Sul palco, attrici e attori tra i più popolari della prosa italiana: Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Cesare Bocci, Lella Costa, Maria Paiato, Paolo Calabresi e Francesco Pannofino solo per citarne alcuni. Inaugurazione affidata a un grande classico di Schiller, Maria Stuarda, incarnata da due autentiche regine del teatro italiano come Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi; chiusura con il nuovo spettacolo di Claudio Bisio, per la prima volta a Imola. Presentata ieri la stagione di prosa 2023-24 del teatro comunale Ebe Stignani.

"Un orgoglio e un valore aggiunto per Imola", sottolinea il sindaco Marco Panieri, mentre l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, parla di "appuntamento imprescindibile nella vita culturale della città". Il prossimo mese sarà dedicato alla campagna abbonamenti: conferme dal 5 al 12 novembre, cambiamenti di posto 18 e 19 novembre, nuovi abbonamenti dal 25 al 28 novembre, nuovi abbonamenti giovanissimi dal 27 al 28 novembre.

Per i giovani 21-26 anni e i giovanissimi under 20 i prezzi rimangono invariati, sia per gli abbonamenti (70 euro l’abbonamento under 20) sia per i singoli biglietti. Per le altre fasce d’età è stato invece necessario, come ormai noto da alcuni mesi, un ritocco nelle tariffe dei soli abbonamenti. Il sipario si alza dal 12 al 17 dicembre con Maria Stuarda di Friedrich Schiller, con Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi. Regia di Davide Livermore. Dal 10 al 14 gennaio arriva invece Quasi amici (tratto dall’omonimo film) di Eric Toledano e Olivier Nakache, con Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Adattamento e regia Alberto Ferrari. Dal 24 al 28 gennaio ecco Il figlio di Florian Zeller, con Cesare Bocci, Galatea Ranzi e Giulio Pranno. Traduzione e regia Piero Maccarinelli. Dal 7 all’11 febbraio Le nostre anime di notte, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, con Lella Costa ed Elia Schilton. Regia Serena Sinigaglia.

E ancora, dal 21 al 25 febbraio, spazio a Boston Marriage di David Mamet, con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. Regia Giorgio Sangati. Dal 6 al 10 marzo Perfetti sconosciuti, uno spettacolo di Paolo Genovese (anche in questo caso si parte dal cinema) con Paolo Calabresi. Dal 20 al 24 marzo ‘Chi è io?’, scritto e diretto da Angelo Longoni, con Francesco Pannofino. Dal 16 al 21 aprile La mia vita raccontata male di Francesco Piccolo, con Claudio Bisio. Regia Giorgio Gallione.

"Siamo molto soddisfatti di questa rassegna di titoli – conclude Luca Rebeggiani, direttore dei teatri comunali –. Scaldiamo i motori per prepararci al meglio alla stagione 2024-25, quando festeggeremo i 50 anni dalla riapertura dello Stignani rimasto a lungo chiuso dopo il periodo post-bellico".

Il numero di abbonati della stagione di prosa 20222023 si è attestato sui numeri della stagione precedente con quasi 1.300 abbonamenti. Le presenze complessive nell’arco sono oltre 13mila, di cui circa 3.500 vendite di singoli biglietti, tra cui più di 200 per rappresentazioni matinée per le scuole. Non manca l’interesse da parte del pubblico giovane, con quasi un centinaio di abbonamenti sottoscritti da ragazze e ragazzi con meno di 26 anni. Proseguono anche quest’anno le attività didattiche gratuite per le scuole declinate in base all’età (dalle materne alle superiori) e alle caratteristiche degli studenti. L’obiettivo è duplice: da un lato formare il pubblico del futuro, dall’altro illustrare ai ragazzi e alle ragazze le opportunità professionali che il teatro può offrire.