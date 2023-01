Ecco la storia del ‘no’ a Mussolini e Hitler

Partiranno già domani, in attesa del clou previsto per come al solito il 27 gennaio, le iniziative organizzate dal Comune assieme a enti, scuole e associazioni per celebrare il ‘Giorno della memoria’. Si tratta, come ormai noto, di una ricorrenza istituita a livello nazionale nel 2000 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Il primo appuntamento è in programma domani nell’androne del palazzo comunale. Già dalla mattinata sarà infatti possibile visitare ‘Io dico no - La resistenza dei militari italiani a Hitler e Mussolini dopo l’8 settembre 1943’, mostra a pannelli sulla vicenda degli Internati militari italiani, dalla cattura alla prigionia, al lavoro coatto e alla liberazione. A cura di Marco Orazi, design grafico Massimiliano Renzi. Iniziativa di Aned Imola in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale di Imola. La mostra resterà aperta fino al 27 gennaio. Orari: lunedì - venerdì 7-19; sabato 7-13.

Mercoledì 18, all’ex bar Bacchilega, arriva invece a ‘Punti di luce - Essere una donna nella Shoah’, mostra a cura di associazione PerLeDonne, Aned, Anpi e Cidra. Giovedì 19 gennaio, alle 10.30 presentazione pubblica della mostra, con i saluti istituzionali seguiti dalla prolusione da parte d Antonella Salomoni, docente di Storia della Shoah e dei genocidi del dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. La mostra resterà aperta fino a martedì 31 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica anche dalle 16 alle 19.

E ancora, sabato 21 gennaio alle 16, al circolo Arci Estro (via Aldrovandi, 12) ecco ‘La valigia nel bosco - L’avventura di una bambina alla ricerca della nota mancante’. Lettura spettacolo per ragazzi da 6 a 11 anni. Ingresso con tessera Arci 2022-2023 (5 euro bambini, 10 euro adulti). Domenica 22 gennaio alle 15 e alle 17, al circolo cinematografico Cappuccini (via Villa Clelia, 12), proiezione del film ‘Anna Frank e il diario segreto’, regia di Ari Foltman (ingresso aperto a tutti, anche ai non soci del Circolo, prezzo 5 euro). Sempre domenica 22, alle 18, all’auditorium della scuola di musica Vassura Baroncini (via Fratelli Bandiera, 19), ‘Ammuìna’, Canti, cantori e cantatrici ai bordi del Mediterraneo in lagune di confine. Interpreti: Gaia D’Elia, voce e berimbau; Guido Sodo, voce, chitarre e oud; Mirco Mungari, voce, tamburi a cornice, oud e bouzuki.