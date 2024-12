Ecco l’album dello sport: "Forte legame con la città"

Raccontare le storie, i volti e le passioni di tantissimi giovani atleti. Raccogliere le immagini delle numerose squadre e associazioni sportive che operano in città: dal calcio al basket, passando per volley e tennis, fino ad arrivare a discipline meno note ma altrettanto significative. Il tutto, con un occhio di riguardo per la beneficenza. È l’obiettivo dell’iniziativa ‘Noi tutti…campioni’, un progetto di album di figurine dedicato appunto allo mondo dello sport cittadino, promosso dall’associazione ‘Orgoglio imolese’. L’album, frutto di cinque mesi di intenso lavoro, rappresenta un "simbolo di valorizzazione del territorio e dello straordinario panorama sportivo locale", spiegano dal Comune. Per questo motivo, l’altra mattina, il sindaco Marco Panieri, ha accolto in Municipio i promotori dell’iniziativa assieme ad alcuni rappresentanti delle tante società sportive coinvolte.

"Questo album è molto più di una semplice raccolta di figurine: è un’occasione per celebrare l’impegno di tante società sportive che, con dedizione, formano e ispirano le generazioni future – afferma il primo cittadino –. Lo sport è un elemento centrale della nostra città, un veicolo di educazione, socializzazione e benessere, capace di connettere e rafforzare il senso di comunità, coinvolgendo famiglie e giovani in un percorso di crescita e appartenenza. Progetti come questo rappresentano al meglio lo spirito di Imola: una città che crede nello sport come valore fondamentale".

Ogni bambino, ragazzo o atleta che completerà l’album riceverà due regali: un poster omaggio e una figurina a sua scelta, oltre alla soddisfazione di sapere che un euro per ogni album completato sarà donato alla Fondazione Montecatone. Alla conclusione della vendita di album e figurine, prevista per il 30 aprile 2025, l’associazione Orgoglio Imolese tirerà le somme e provvederà a erogare la cifra raccolta in beneficenza, aumentata di un proprio contributo alla organizzazione senza scopo di lucro che si occupa delle attività a sostegno dell’istituto di riabilitazione cittadino, dei suoi pazienti e dei loro familiari.

L’album è disponibile da questa settimana in diversi punti vendita in giro per la città: edicola Marco Guerra (via Puccini, 59/P); Aroma 23 Cafè e cucina (strada provinciale Selice 23/E); Sport time (viale Zappi, 56); bar della piscina Ortignola (via Ortignola 3/M). Insomma, un modo interessante per raccontare la vitalità e la ricchezza sportiva del territorio imolese.