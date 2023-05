Ecco l’Anteprima Baccanale "In campo per gli alluvionati"

Tanta voglia di ripartire con l’Anteprima Baccanale. È partito ieri pomeriggio, in piazza Matteotti, un vero e proprio “assaggio” di quanto avverrà nel corso dell’edizione autunnale (21 ottobre – 12 novembre) della kermesse che ha per tema “mediterraneo”. A dare il via a questa prima edizione, che nasce all’insegna della solidarietà concreta nei riguardi delle famiglie e delle imprese del nostro territorio che hanno subito gravi danni dall’alluvione e dalle frane, sono stati il sindaco, Marco Panieri, l’assessore Giacomo Gambi (Cultura, Politiche giovanili e Legalità), e l’assessore Pierangelo Raffini (Lavori pubblici, Centro storico e Attività produttive). Tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio, alla cultura enogastronomica, alla condivisione e al vivere insieme lo splendido centro storico di Imola.

Laboratori del gusto per bambini e adulti, spettacoli a tema, show cooking, proposte gastronomiche dei ristoranti imolesi, degustazioni e talk con la partecipazione di esperti, giornalisti, chef, gastronomi nel segno della solidarietà concreta per l’emergenza maltempo che ha colpito anche il nostro territorio, oltre che la Romagna e parte del Bolognese. “Questa Anteprima del Baccanale, proprio al suo debutto, vuole essere anche l’occasione per promuovere concretamente l’impegno della nostra comunità a sostenere le famiglie e le realtà più colpite dall’alluvione che si è abbattuto nei giorni scorsi sul nostro territorio. Infatti, è già stata manifestata da tanti esercizi commerciali aderenti la disponibilità a devolvere parte del ricavato delle giornate alla raccolta fondi attivata dal Comune con riferimento all’alluvione – fa sapere Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, promotore dell’iniziativa –. Un format totalmente nuovo, per un appuntamento richiesto a gran voce da tutti gli operatori del settore e dai cittadini".

r. c.