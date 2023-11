Ecco l’Antico Castello dedicato al ’Liquor d’ulivi’: si inizia con mostre e degustazioni

Da oggi a sabato torna ‘L’Antico Castello’ nell’ambito del progetto Dante Primo Turista tra Emilia e Romagna. Un viaggio dedicato quest’anno in particolar modo all’olio.

Oggi e domani sarà protagonista la mostra ‘A Dante dedicata’ a cura dell’associazione Francesco Francia, che apre oggi alle 10 nella sala di via Matteotti 79 (oggi domani e domenica 16-18; sabato 10-18). Alle 20.30 la mostra ospiterà oggi la degustazione ‘Liquor d’ulivi’ - . L’Olio dai tempi di Dante Alighieri’ a cura di Mirco Paltrinieri sommelier d’olio Fis; domani ‘Da Bartolomeo da Varignana a Giovanni Battista Codronchi: la medicina legale nella storia’ a cura di Giovanni Chieregatti. Domani alle 10 visita guidata alla mostra (prenotazione obbligatoria alla Pro loco 051 6951379). La manifestazione entrerà poi nel clou sabato dalle 10 al tramonto con rievocazioni, mostre, giochi dal passato e mercatini a tema, che accompagneranno i visitatori lungo Piazza XX Settembre, Piazza G. Galilei, Piazzale Vittorio Veneto, via Manzoni e via Ugo Bassi. In Piazza XX settembre dalle 12 aprirà il punto ristoro ’Antichi sapori in piazza’.

Sabato ad aprire la giornata di festa sarà una visita guidata dal titolo ‘1306 – 1338 – L’Università bolognese a Castel San Pietro Terme’ (ritrovo alle ore 9 in Piazza XX Settembre, prenotazione obbligatoria alla Pro loco 051 6951379).