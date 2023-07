Ecco le 25 nuove telecamere Il sindaco Panieri detta i tempi "Pronte alla fine dell’anno"

È in programma tra la fine del 2023 e l’inizio del prossimo anno l’installazione delle 25 telecamere previste dal progetto sulla sicurezza urbana presentato dal Comune, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, e per il quale è arrivato in questi giorni il finanziamento del ministero dell’Interno. L’ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri. Gli occhi elettronici in città saliranno così dagli attuali 42 (erano 25 nel 2020) a 67.

Il progetto, denominato ‘Imola più sicura’, si compone di tre lotti e prevede il posizionamento complessivo di 25 telecamere, di tipo multisensore a 180 e 360 gradi ad alta risoluzione: 10 sull’asse tra la stazione ferroviaria e l’Autodromo (primo lotto), 14 saranno in centro storico e in ulteriori punti sensibili della città (secondo lotto) e una nel giardino Marzialepiazza Savonarola (terzo lotto).

Il progetto è stato candidato a fine 2022 dal Circondario al bando del ministero dell’Interno e prevede un investimento complessivo di 273mila euro, di cui 173mila dal ministero dell’Interno e circa 100mila euro co-finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, attraverso una convenzione con Circondario e Comune. ‘Imola più sicura’ si è classificato al 39° posto su 1.903 richieste accolte dal bando ministeriale.

"Oltre a quelle previste dal nuovo progetto, sono già state installate due nuove telecamere in via Guicciardini, una in via Rivalta e tre nuove in via Puccini (Pedagna) e al parco Giovannini (quartiere Marconi), oltre alle sedici all’Osservanza che sono state collegate con le forze dell’ordine – ricorda il sindaco Panieri –. Oggi un altro importante tassello si è completato. C’è ancora da fare, ma la sicurezza ha rappresentato e rappresenta una priorità".

Soddisfatto anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani: "‘Imola più sicura’, al quale abbiamo garantito il nostro appoggio, è un progetto che da tempo condividiamo con i principali portatori di interesse della nostra comunità. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e una condizione indispensabile per la crescita economica, sociale e per il mantenimento di un’alta qualità della vita. L’importante affiancamento economico della nostra Fondazione ha fatto sì che il progetto risultasse vincente. Ancora una volta la complementarietà e la sussidiarietà dell’agire della nostra Fondazione in affiancamento all’amministrazione pubblica ha consentito di raggiungere un obiettivo considerevole".