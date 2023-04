Ecco le note ‘a doppio di apertura’ Evento sabato in Cattedrale

La Cattedrale di San Cassiano ha un campanile del 1500 e la cella campanaria ha un concerto di 3 campane montate alla bolognese, suonabili solamente a mano. Un particolare esempio di ‘doppio a 3 campane’, le due maggiori a rotazione completa intramezzate dalla piccola che suonata a distesa determina la sequenza: piccola-mezzana-piccola-grossa e rintocca una battuta in 44 come avviene con i concerti di 4 campane. Proprio da questo campanile alle 15 del 22 aprile verrà eseguito il concerto a doppio di apertura dell’evento, con possibilità di visita guidata.

La tradizione campanaria bolognese nasce alla fine del ’500 da una idea dei musicisti della cappella di San Petronio; dall’ascolto del suono di un piccolo carillon di campane portato da Carlo V per la cerimonia della propria incoronazione incominciano a codificare il suono delle campane. Scrivono le regole per fare in modo che i rintocchi non si rincorrano disordinatamente, sovrapponendosi e soffocandosi a vicenda, ma possano dare vita ad un vero e proprio concerto, con voci distinte e armonicamente intervallate. Questa tecnica di suono piace molto alle autorità religiose, civili e anche alla popolazione e nell’arco di un secolo i principali campanili della città suonano a ‘doppio bolognese’. Nei secoli a seguire vengono ‘armati’ alla bolognese anche i campanili del suburbio e del forese. Ancora oggi a Bologna è viva e forte la prestigiosa tradizione campanaria del suono manuale delle campane ‘a doppio’; principalmente al servizio delle celebrazioni liturgiche, in alcune ricorrenze civili, e come testimonianza di arte tramandata e insegnata di generazione in generazione.

Per suonare alla bolognese occorrono almeno quattro campane, di diversa dimensione e intonazione. Sono comunemente chiamate grossa, mezzana, mezzanella e piccola o vengono contraddistinte dall’onomatopeica del suono: don – dan – den – din. O ancora da un numero, 4 per indicare la grossa, 3 la mezzana, 2 la mezzanella, 1 la piccola. Esistono anche concerti a 5 campane e, raramente, anche a 6 campane.