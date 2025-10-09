Ecco ’Spaghetti al Centro’. Un weekend di tradizione

Il Centro Sociale Fabbrica sempre più capitale del gusto e dei sapori della tradizione culinaria romagnola. E dopo friggione, lasagne e sangiovese, da domani a domenica sarà la volta degli spaghetti. Manca sempre meno all’edizione 2025 dell’evento ‘Spaghetti al Centro’ che porterà nel polo aggregativo di via del Santo, nel cuore della frazione imolese, i condimenti più celebri da abbinare alla pasta lunga più famosa al mondo: Amatriciana, Carbonara, vongole, tonno e tante altre sorprese. Senza dimenticare la specialità dell’uovo fritto con pancetta.

Ma come funziona? Prezzo fisso popolare, comprensivo di acqua e vino, e mangi quanto vuoi. Porte spalancante al pubblico domani e sabato per cena dalle 19 mentre domenica sarà attiva solo l’opzione pranzo dalle 12. Una giornata di festa impreziosita anche dal nono sigillo di ‘Fabbrica in Moto’, motogiro con ritrovo al Centro Sociale alle 9 e partenza mezz’ora dopo. Un itinerario mozzafiato in mezzo alla natura da percorrere sui mezzi a due ruote per risalire il corso della provinciale Montanara fino al confine con la Toscana. Dal Passo della Futa ai vari Barberino, Montepiano, Castiglione dei Pepoli e Roncobilaccio prima di fare ritorno, attorno alle 13, a Fabbrica per una mangiata di spaghetti in compagnia (info Angelo 338.2327327).

Il Centro Sociale Fabbrica si conferma così un’eccellenza del territorio per dare valore e immagine a tutti quei prodotti culinari che ogni giorno citiamo come Dna della cucina.

Mattia Grandi