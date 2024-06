Ecco tre nuovi box. L’ampliamento costerà 1,2 milioni. I lavori a novembre

Tre nuovi box per portare da 37 a 40 il totale degli spazi a disposizione delle auto. Lavori al via a novembre, in modo da essere ultimati a marzo 2025, per un investimento complessivo (a carico di Con.Ami) di 1,2 milioni di euro. Prende forma il progetto della nuova struttura indipendente da costruire in Autodromo accanto alla palazzina della direzione gara (lato Rivazza).

Si tratta di un piano legato a doppio filo alla recente conferma fino al 2028 del Wec, la cui griglia di partenza salirà il prossimo anno proprio a 40 vetture. Da qui la necessità di ampliare i garage dell’Enzo e Dino Ferrari per i fine settimana con tante auto in pista e non solo.

"Vogliamo continuare a potenziare la struttura sia nella sua attività caratteristica che nella polifunzionalità – commenta il sindaco Marco Panieri, che lo scorso fine settimana era a Le Mans appunto per strappare il rinnovo del contratto con il Mondiale Endurance –. I tre nuovi box verranno sfruttati per i fine settimana di Wec e Le Mans Series (pure quest’ultimo evento è stato rinnovato fino al 2028, ndr), ma anche per le gare dove ci sono tante auto. E poi, essendo separati dal resto, i nuovi spazi che avranno anche una terrazza potranno essere utilizzati da Formula Imola per scopi operativi e didattici".

Sarà proprio la società che su mandato del Con.Ami, gestisce l’attività del circuito a farsi carico della progettazione. Al Consorzio pubblico, al quale nel 2012 il Comune ha affidato le sorti dell’impianto, toccherà invece l’onere dell’investimento che al momento, come si diceva all’inizio, è stimato attorno al milione e 200mila euro. "Vogliamo iniziare i lavori i primi di novembre, in modo da essere pronti a marzo", avverte il sindaco Panieri. L’appuntamento con il Wec è infatti dal 18 al 20 aprile 2025. E per quella data tutto dovrà essere a posto. Il progetto di ampliamento dei box, che viaggerà in parallelo rispetto a quello relativo alla sopraelevazione (per la quale invece si dovrebbe procedere a stralci) del tratto di struttura sulla quale nel 2023 è state realizzata la passerella con tre blocchi scala, è approdato ieri in commissione Bilancio. Prima di far partire l’iter progettuale e autorizzativo, bisogna risolvere un aspetto burocratico.

La realizzazione di un nuovo corpo box indipendente accanto all’attuale direzione gara, scelta contestata nei giorni scorsi dall’opposizione e segnatamente dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, comporta infatti l’occupazione di una piccola porzione di terreno non ricompresa nell’accordo attraverso il quale nel 2012 il Comune ha dato in concessione l’Autodromo al Con.Ami.

Nello specifico, si parla del tratto terminale della via Santerno, strada di accesso al circuito (lato Rivazza), che dovrà dunque essere ‘sdemanializzato’ per entrare a far parte del compendio Enzo e Dino Ferrari. Il provvedimento, illustrato ieri agli esponenti di maggioranza e opposizione dall’assessore Michele Zanelli e dal responsabile comunale del servizio Interventi tecnici patrimonio, Roberto Lelli, approderà domani pomeriggio in Consiglio comunale per il via libera.