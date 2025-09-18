Ecco ’Una piazza di solidarietà’. Domenica c’è la raccolta fondi. Il ricavato per migliorare il territorio

Manca sempre meno all’appuntamento con la terza edizione dell’evento ‘Una Piazza di Solidarietà’ in programma a Borgo Tossignano domenica. Associazioni del paese e amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini unite a doppia mandata per beneficenza e per raccogliere fondi utili da reinvestire nel patrimonio pubblico. Già, perché dalla pandemia in poi il tessuto associazionistico borghigiano ha fatto davvero la differenza mostrando una straordinaria coesione d’intenti a favore del prossimo. Una caratteristica emersa con evidenza anche durante l’organizzazione dell’edizione numero 400 della Festa della Polenta di Tossignano e, soprattutto, nel corso dell’emergenza alluvione del maggio del 2023 quando fu allestito a Villa Santa Maria di Tossignano un efficiente centro di accoglienza per gli sfollati: "Siamo orgogliosi delle nostre associazioni che sono operose, attive e molto unite – spiega la vicesindaca di Borgo Tossignano, Federica Cenni –. Una risorsa importantissima per l’ente e un grande esempio di impegno e dedizione sul territorio. La manifestazione ‘Una Piazza di Solidarietà’ è stata ideata nel 2023 come risposta del paese ai tanti danni del maltempo".

Una bella modalità per raccogliere qualche fondo da destinare al ripristino di alcune strade danneggiate dalle frane poi, lo scorso anno, per dare forma all’aula morbida a misura di disabili all’interno della scuola primaria: "La finalità di questa edizione 2025 sarà decisa più avanti insieme ai rappresentanti delle associazioni che consegneranno il maxi assegno con il ricavato al sindaco Ghini – sottolinea la Cenni –. Quello che ci guida è il forte spirito di comunità e la voglia di sostenere il nostro paese".

Programma ricchissimo, già di buon mattino, in Piazza Unità d’Italia: prima la camminata delle 8,30 alla scoperta dei gessi della zona in compagnia di una guida esperta poi un giretto tra le bancarelle del mercatino delle attività di volontariato locale. All’ora di pranzo, invece, spazio al gusto con delizie come polenta, maccheroni, garganelli, ficattola, piadine farcite, birra, vino e alla musica dal vivo del gruppo ‘Uva Grisa’: "Un’occasione per stare insieme, conoscere meglio il nostro territorio e sostenere chi si impegna ogni giorno per la comunità – conclude la Cenni –. Aspettiamo tanti residenti ma anche visitatori in arrivo da fuori Borgo Tossignano perché la solidarietà e il piacere di dare una mano non hanno confini".