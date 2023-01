Economia, circondario ai livelli pre-pandemia

L’economia del circondario, in crescita del 3,3% nel 2022, recupera "completamente quanto perso a causa della pandemia". Lo conferma l’Osservatorio sull’economia e il lavoro imolese, che cita il Rapporto Unioncamere 2022. Secondo lo studio, elaborato da Ires Emilia Romagna e presentato ieri pomeriggio durante il X Congresso territoriale della Cgil, il crollo del valore aggiunto nel circondario era stato del 9,2% nel 2020 a cui era seguito un incremento del 7,8% nel 2021.

Dal 2008 al 2021 nel territorio dei dieci comuni c’è stata una perdita complessiva di 1.176 imprese (circa 10% del tessuto imprenditoriale).La crescita della numerosità di impresa nel 2021 ha riguardato principalmente le costruzioni (+3,8%), più contenuto l’incremento delle attività manifatturiere (+0,2%). Nel 2021 si registra una riduzione per i servizi nel complesso e più marcata per il settore agricolo.

Per quanto riguarda la tenuta occupazionale, nel 2021 gli avviamenti risultano in consistente aumento, un incremento imputabile soprattutto alla crescita dei contratti in somministrazione e delle posizioni a tempo determinato. I contratti di lavoro aumentano in tutti i settori, ad eccezione di quello agricolo.

"La ricerca di Ires ci consente di avere il quadro della situazione economica e lavorativa del circondario, quali sono le potenzialità e anche le problematiche – ha spiegato Mirella Collina, segretaria uscente della Camera del lavoro di Imola, nella sua relazione –. Nel 2022 si prevede una crescita del valore aggiunto, recuperando completamente quanto perso a causa della pandemia. Un lieve incremento delle imprese attive nel 2021 con gli avviamenti al lavoro in consistente aumento ma dovuto soprattutto ai contratti a tempo determinato e in somministrazione. Questo ci deve far riflettere rispetto alle azioni da mettere in campo".

E dunque: "Abbiamo siglato importanti accordi territoriali e metropolitani sulla buona qualità del lavoro che – prosegue Collina – hanno come primo obiettivo il contrasto alla precarietà e la parità salariale di genere, perché, voglio sottolineare che la maggioranza delle donne italiane non è retribuito adeguatamente, penalizzate da contratti precari e part time involontari. Ora serve concretizzare questi accordi per modificare lo stato delle cose sul nostro territorio. Guardando al futuro ritengo importante continuare a incalzare i comuni per convincerli a lavorare insieme perché è l’unica modalità per portare sviluppo, risorse economiche e rafforzare il circondario imolese, in quanto interlocutore principale della Città metropolitana".

Oggi i lavori congressuali della Camera del lavoro imolese proseguiranno con il dibattito, gli interventi dei delegati e delle delegate, le conclusioni di Giuliano Guietti della Cgil Emilia Romagna e tutti gli adempimenti e le votazioni per l’elezione degli organismi dirigenti e del segretarioa generale.