Economia e sociale. Focus sul circondario. Evento all’Osservanza

Due giorni di approfondimento, confronto e prospettiva sul futuro economico e sociale del territorio. Il Circondario, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e del Tavolo delle imprese, e con la partnership tecnica di Nomisma, promuove la nuova Conferenza economica del territorio, domani e venerdì all’Auditorium dell’Osservanza. Nomisma ha realizzato nei mesi scorsi un’approfondita indagine sul circondario. Il rapporto offrirà una fotografia aggiornata dell’andamento economico-produttivo, occupazionale e demografico del territorio. Dai primi dati diffusi emergono alcuni elementi. Dal 2019 al 2025 nel circondario c’è stata una diminuzione di oltre 4mila persone nella fascia di età 33-48 anni. Ciò inevitabilmente determina criticità sul reperimento di forza lavoro da parte delle imprese, sui consumi (di prossimità e non) e sulla natalità, tant’è vero che nel medesimo periodo la popolazione under 14 è diminuita di oltre 2.200 persone. Poi c’è il cambiamento dell’offerta ricettiva: a seguito di diversi fattori, compresa la pandemia, è profondamente mutata; il fenomeno più rilevante è il sorpasso dell’offerta extra-alberghiera su quella alberghiera in termini di posti letto: nel 2016 i posti letto extra-alberghieri erano solo il 31% del totale (poco più di 1.000), mentre nel 2024 questo parametro si attesta sul 60%, con oltre 3.600 posti letto. Questo fenomeno si incrocia con il tema immobiliare e con la necessità di ripensare le politiche per la casa. Tornando alla Conferenza, la mattinata di domani sarà dedicata al tema ‘Attrattività, manifattura e infrastrutture’. Nel pomeriggio, focus su ‘Commercio e turismo’. Infine spazio al tema ‘Agricoltura e territorio’. La giornata di venerdì sarà invece dedicata a ‘Qualità della vita, sanità, welfare e casa’. "Sarà una due giorni di confronto sul capitale umano, il lavoro, le imprese, la casa e la qualità della vita – commenta il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario –. L’obiettivo è costruire una visione condivisa tra istituzioni e attori economici per trasformare le sfide globali in opportunità locali, rafforzando l’attrattività, la coesione sociale e il benessere delle nostre comunità".