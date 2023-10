Educazione alimentare. Laboratori nelle scuole

L’educazione alimentare nelle scuole attraverso laboratori organizzati da Solaris. Sta riscuotendo grande successo l’iniziativa decisa dalla società in house che gestisce le mense scolastiche del territorio comunale. La proposta, infatti, è stata già accolta non solo da parte delle scuole di Castel San Pietro Terme, ma anche da quelle degli altri Comuni il cui servizio mensa è gestito da Solaris (Ozzano, Dozza e Monterenzio). Per quanto riguarda le primarie castellane - Albertazzi, Serotti, Sassatelli e Don Milani -, hanno aderito tutte le 8 classi seconde e quindi, oltre agli appuntamenti già previsti nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17, i laboratori proseguiranno anche la prossima settimana e il progetto terminerà mercoledì 25. L’iniziativa è inserita nell’ambito della Festa della Storia a Castel San Pietro Terme, e in particolare nella sezione ‘Il Cibo fa Storia’ che mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia del territorio attraverso i prodotti e la gastronomia locale. Quest’anno, nello specifico, è stata scelta come protagonista l’uva, e a tenere il laboratorio dal titolo ‘La magia dell’uva’ sarà la nutrizionista Gabriella Gangi. "Ai bambini – spiegano da Solaris -, proponiamo un’esperienza sensoriale per conoscere e scoprire le caratteristiche dell’uva. Commentando assieme le varie parti dell’acino d’uva, i bambini hanno occasione di conoscere anche gli aspetti nutrizionali che caratterizzano questo frutto e conoscere i prodotti della sua lavorazione. Al termine, si realizza un elaborato sull’argomento trattato".

Oltre agli appuntamenti nelle scuole, ‘Il cibo fa storia’ proseguirà domenica alle 16,30 con ‘L’uva: un grappolo di storico benessere’, evento aperto a tutti nella Sala Biblioteca della Casa della Salute in viale Oriani 1, a cura dell’associazione ‘Terra Storia Memoria’. Si susseguiranno gli interventi di Gabriella Gangi, Nicoletta Saponelli e Lia Collina, che parleranno della storia e della cultura dell’uva, dei suoi aspetti nutrizionali e del suo utilizzo in cucina. L’incontro sarà condotto da Davide Dalfiume. Da sottolineare che l’iniziativa è gratuita e inserita tra quelle previste per la formazione in servizio degli insegnanti organizzate dall’Università.