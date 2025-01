Educazione canina all’ospedale. In partenza i nuovi corsi gratuiti

In ospedale si impara anche una corretta e rispettosa convivenza con i cani grazie all’iniziativa di una infermiera: Serena Vannini insegnerà in tre incontri serali alcuni strumenti utili e pratici per migliorare la comunicazione con il proprio animale. L’infermiera, che è anche educatrice cinofila, hanno organizzato questo corso gratuito all’interno della struttura in cui lavora: l’ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri.

La sua idea è di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del rapporto tra esseri umani e cani attraverso tre incontri serali il 15, 22 e 29 gennaio dalle 20 alle 22 nell’auditorium dell’ospedale. I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire strumenti utili per interpretare la comunicazione degli animali, prevenendo così atteggiamenti aggressivi e favorendo una convivenza responsabile.

Il progetto mira inoltre a contrastare fenomeni come l’abbandono e l’abbattimento degli animali domestici. Patrocinato dal Comune di Bagno a Ripoli e realizzato con SDS Fiorentina Sud Est, il progetto ha un testimonial di eccezione: il cane Rio, che ha fatto la conoscenza del sindaco Francesco Pignotti e del presidente del consiglio comunale Francesco Conti. Info e prenotazioni allo 055.6939001 o via mail a serena1.vannini@uslcentro.toscana.it.

Manuela Plastina