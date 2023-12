Educazione dei minori, percorsi per genitori

Gli assessorati alle Politiche Giovanili e alle Politiche Educative del Comune di Castel San Pietro Terme promuovono il progetto “Percorsi per genitori: crescere insieme per fare la cosa giusta al momento giusto”, che è finalizzato a sostenere i genitori e le famiglie nel loro ruolo educativo e prevede un ciclo di circa 28 incontri, suddivisi in tre fasce di età (0-6 anni, 6-11 anni, 11-18 anni), da realizzare fra gennaio e maggio 2024. Per realizzare il progetto, l’Amministrazione castellana si rivolge agli enti del terzo settore che operano prevalentemente nell’ambito del sostegno alla genitorialità e del supporto educativo ai minori, per collaborare nell’attività di formazione e di informazione a favore delle famiglie e della comunità locale. Le domande di partecipazione al progetto devono essere presentate entro le 10 di lunedì 18 dicembre. "Il progetto – precisa l’assessora Giulia Naldi, con delega alle Politiche educative – si inserisce nel contesto sociale attuale, ricco di cambiamenti sociali repentini, nel quale è importante educare l’infanzia e l’adolescenza, ma allo stesso tempo è necessario anche sostenere i genitori e le figure educative".