Educazione finanziaria tra i banchi . Così la Banca di Imola fa scuola

Oltre 2.800 studenti, 200 ore di lezione e dieci scuole coinvolte in sei città italiane: sono i numeri che raccontano il successo dell’anno scolastico dell’Educazione finanziaria promosso dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna – che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno – in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Le lezioni, tenute da esperti della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), espressione dell’Abi (Associazione bancaria italiana), si sono svolte a Imola, Ravenna, Bologna, Ferrara, Firenze e Lucca. L’iniziativa, ben radicata sul territorio da anni per volontà del presidente Antonio Patuelli e del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha trovato nuovo slancio dopo l’introduzione dell’educazione finanziaria come materia obbligatoria nel 2024 con il decreto Capitali, offrendo agli studenti strumenti utili per affrontare le sfide del mondo moderno.

I percorsi sono stati adattati all’età degli studenti, con la possibilità per le scuole di scegliere singole lezioni o cicli completi. Tra i temi più apprezzati: economia sostenibile, parità di genere, gestione del denaro, strumenti finanziari, economia domestica e digitale. Grande attenzione è stata dedicata anche alla consapevolezza ambientale e all’equilibrio tra risorse e consumi. Nelle primarie, come la Cavina di Porto Fuori e la Tavelli di Ravenna, si è parlato di risparmio, spesa, tasse e investimento. Nelle secondarie, tra cui il liceo Ariosto di Ferrara e il liceo Castelnuovo di Firenze, si è approfondito l’impatto dell’economia sull’ambiente e sulla società, in linea con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi a livello internazionale. Spazio anche alla competizione: il progetto europeo ‘Conoscere la Borsa’ ha visto distinguersi il liceo Manfredi-Tanari di Bologna tra le prime dieci scuole italiane, con prove che hanno messo alla prova le competenze finanziarie acquisite in aula.

Dal 1° al 15 ottobre, nello sportello della Cassa di Ravenna, in piazza del Popolo, una mostra celebrerà l’impegno del gruppo bancario e della Feduf, diretta da Giovanna Boggio Robutti, nella formazione delle nuove generazioni, sottolineando l’importanza di una cittadinanza economica consapevole.