Educazioni agli adolescenti Progetto al via

Entra nel vivo il progetto ‘Gps - Giovani, processi, scelte - Mappe per una comunità educante che si mette alla prova’, progetto selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui è capofila la cooperativa sociale Officina immaginata di Imola.

Il progetto è fra i 152 che la Fondazione ‘Con i bambini’ (la cui attività è sostenuta dalle Fondazioni bancarie italiane, fra cui la Fondazione Cassa di risparmio di Imola) ha finanziato attraverso il bando ‘Comunità educanti’. Primo tassello, quattro incontri di formazione che si sono svolti tra giugno e luglio.

"Riuscire a comprendere e pianificare l’impatto che la rete dei soggetti coinvolti può generare attraverso le proprie attività ci offre la possibilità di orientare nel migliore dei modi le azioni del progetto mettendo veramente al centro i bisogni e le aspirazioni dei ragazzi a cui vogliamo affiancare la comunità educante – spiegano Daniele Fabbri, presidente di Officina immaginata, e Filippo Tassi, coordinatore del progetto –. E arrivando anche a proporre azioni che finora non sono state realizzate nel nostro territorio, che è in parte l’obiettivo fondamentale di Gps".

Al momento, il gruppo comprende l’Aeca-Associazione emiliano romagnola di enti autonomi di formazione professionale, di cui fa parte il Ciofs, l’Asp del circondario imolese, l’associazione Santa Maria della Carità (l’ente gestore della Caritas della diocesi di Imola) e il centro sociale Giovannini del quartiere Marconi.

Il gruppo sta lavorando a due possibili primi appuntamenti pubblici di Gps, per far conoscere il progetto anche alla cittadinanza, a settembre, in occasione di festival ed iniziative al complesso dell’Osservanza e nel quartiere Campanella.