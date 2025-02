Gli effetti delle alluvioni, terreni sotto la lente a Imola: “Serve un piano urgente”

Imola, 24 febbraio 2025 – Il grido d’allarme degli agricoltori dopo i ripetuti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del circondario imolese negli ultimi due anni è diventato sempre più forte.

Alluvione e piano urgente: nel riquadro Fausto Ravaldi, docente di materie agronomiche all’Istituto Scarabelli di Imola

Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti centinaia di ettari di terreni coltivati che, ricoperti per giorni (ma in diverse zone della bassa anche per più settimane) dalla spessa miscela di acqua e fango fuoriuscita dai corsi d’acqua, hanno cambiato fisionomia e proprietà: “Non possiamo generalizzare perché l’impatto della criticità è strettamente legato, per esempio, alle tempistiche di permanenza dell’acqua sul suolo – spiega Fausto Ravaldi, docente di materie agronomiche all’Istituto Scarabelli di Imola e oggi coordinatore della stazione meteo della scuola –. Laddove questo tempo si è prolungato per settimane il rischio di asfissia radicale, e quindi morte, delle piante private di aria e soluzione circolante è diventato una triste realtà”.

Non solo. “La sofferenza delle colture è legata anche alla tessitura del terreno, la sua composizione in elementi amorfi come sabbia, argilla e limo – continua –. Dove prevalgono questi ultimi due componenti, con terreni tradizionalmente compatti con poca aria, l’ondata anomala di acqua che si è riversata, così difficile da drenare, ha creato un quadro iper-asfittico”.

Discorso opposto nei suoli con presenza di sabbia, come nel lughese e nel faentino: “L’acqua è sgrondata meglio e ci sono situazione in cui, paradossalmente, abbiamo assistito a una rigogliosità inaspettata post alluvione – osserva Ravaldi –. Non dimentichiamoci, però, che l’alluvione di maggio 2023 arrivò proprio in concomitanza dei primi caldi primaverili quando si sviluppano le malattie fungine. L’impossibilità degli agricoltori di recarsi coi mezzi nei campi allagati per distribuire gli antiparassitari ha esposto ulteriormente le colture anche a questa tegola”.

Insomma, una sorta di tempesta perfetta che rischia di mutare per sempre il quadro produttivo agricolo del circondario: “L’agricoltura, in tal senso, non ha un piano B e non esistono correttivi – sentenzia l’esperto –. Nemmeno l’idea di puntare, in futuro, su colture da frutto alternative perché tutte hanno bisogno di terreni capaci di drenare bene l’acqua”.

E tornano d’attualità le responsabilità dell’uomo: “Il problema delle esondazioni dei corsi d’acqua, specie alle nostre latitudini, è vecchio come il mondo – conclude Ravaldi –. La datazione di progetti come il Canale Emiliano-Romagnolo e il Cavo Napoleonico, di fatto, rimarca l’assodata necessità di confrontarsi fin dal passato con lo spettro delle esondazioni. Ora, però, senza un piano urgente di opere idrauliche definitive potremmo essere giunti al punto di non ritorno. Casse di contenimento, aree di laminazione e manutenzione di aree golenali sono vincolanti per salvare le nostre coltivazioni”.