Efficienza energetica . Edifici Erp, conclusi i lavori

Un investimento da oltre due milioni su una quarantina di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Inaugurata ieri la conclusione dei lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato quattro distinti edifici in due diverse aree della città, per un totale di 44 appartamenti, realizzati con il programma Superbonus 110%.

L’investimento per il totale del programma è di due milioni e 25mila euro, dei quali 315mila a carico del Comune. Gli interventi realizzati sulle palazzine di via Gobetti e viale Marconi (ciascuna delle quali comprende undici alloggi) hanno riguardato l’isolamento delle parti opache calde e la sostituzione di serramenti esterni e persiane oscuranti. L’intervento sull’edificio di via Sasso Morelli (otto alloggi) ha previsto oltre al cappotto e agli infissi il ripasso della copertura.

"Siamo molto orgogliosi di vedere conclusi lavori che rappresentano il più consistente investimento per l’efficientamento energetico di alloggi di edilizia residenziale pubblica mai realizzato nella città e nel circondario di Imola – commenta il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi –. La realizzazione di cappotti termici e la sostituzione degli infissi datati con quelli più performanti non rappresentano soltanto una rimessa a nuovo degli edifici che ospitano case popolari, ma soprattutto permettono a chi vi abita di risparmiare in maniera significativa sulle bollette, che è ciò che a noi interessa maggiormente. Come è noto, infatti, le spese per le utenze gravano sugli inquilini molto di più del canone di affitto. E per questo abbiamo ritenuto doveroso finalizzare questi consistenti investimenti al risparmio energetico per i nostri assegnatari, che già devono fare i conti con tante fragilità. Ringrazio il Comune di Imola per l’impegno sinergico che ci ha consentito di ottenere questo importante risultato".

Soddisfatto anche il sindaco Marco Panieri. "Questa Giunta è impegnata in un vasto programma di ripristino ed efficientamento del patrimonio di alloggi pubblici – ha sottolineato il primo cittadino –. Non solo attraverso gli interventi finanziati come questi nell’ambito del meccanismo di incentivazione fiscale, il cosiddetto Superbonus 110%, ma anche promuovendo interventi più organici come quelli finanziati nell’ambito del programma Pnrr ‘Sicuro verde e sociale’ con interventi nelle vie Galilei, Puccini e Callegherie (per un totale di oltre 100 alloggi, ndr). Interventi tutti che producono una sostanziale riqualificazione di una parte considerevole del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune".