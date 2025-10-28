Electro System chiude e trasloca. La Giunta: "Resti sul territorio"

Apertura di un tavolo di confronto, con azienda e organizzazioni sindacali, per "approfondire le ragioni della decisione" e "valutare ogni possibile soluzione" alternativa al trasferimento della Electro System. È quanto chiedono il sindaco Marco Panieri e l’assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive, Pierangelo Raffini, intervenuti ieri sulla decisione della storica azienda cittadina, specializzata in sistemi elettronici, di spostare l’attività produttiva da Imola a Lugo, con il conseguente trasferimento di 34 lavoratori del territorio.

Punto di riferimento per il territorio da decenni, Electro System ha oggi sede in via Nenni, nella zona industriale imolese. Il trasloco è stato annunciato nei giorni scorsi, in modo unilaterale, dalla nuova proprietà, il fondo Ibla Capital, che ha acquisito l’azienda nei mesi scorsi ed è già titolare della Bwr Power Systems di Lugo. E così si è aperto un nuovo fronte di tensione sindacale già caldissimo dopo i casi Tracmec (Mordano) ed Enertronica Santerno (Castel Guelfo).

Dopo che i sindacati hanno annunciato battaglia nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha espresso ieri in una nota "grande preoccupazione" per la vicenda. "Secondo quanto segnalato dalle parti interessate, si tratta di una scelta comunicata in modo unilaterale e senza il necessario confronto con le parti sindacali e istituzionali, che rischia di colpire non solo i dipendenti, ma l’intero tessuto economico locale", ricostruiscono Panieri e Raffini.

"Come amministrazione, insieme al Circondario, alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna, ci attiveremo subito per aprire un tavolo di confronto con l’azienda e le organizzazioni sindacali, per approfondire le ragioni della decisione e valutare ogni possibile soluzione – avvertono dalla Giunta –. In parallelo, verificheremo tutti gli strumenti a disposizione per favorire la permanenza delle attività produttive sul territorio imolese".

Detto questo, l’amministrazione comunale ribadisce la "propria disponibilità ad accompagnare le imprese nel percorso di trasformazione digitale, innovazione e sostenibilità, affinché il tessuto produttivo imolese non solo mantenga occupazione, ma – concludono Panieri e Raffini – attragga nuove realtà economicamente avanzate. Saremo al fianco dei lavoratori e delle loro rappresentanze, con l’impegno di difendere il valore del lavoro e sostenere un sistema produttivo che resti radicato, competitivo e capace di guardare al futuro".