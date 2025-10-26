Electro System si sposta a Lugo . In 34 rischiano il trasferimento

Doccia fredda per i dipendenti della Electro System. La storica azienda cittadina, specializzata in sistemi elettronici e punto di riferimento per il territorio da decenni, ha annunciato lo spostamento della sede produttiva a Lugo, coinvolgendo 34 lavoratori chiamati a trasferirsi insieme all’attività che ha oggi sede in via Nenni, nella zona industriale imolese.

La decisione, comunicata in modo unilaterale dalla nuova proprietà, il fondo Ibla Capital, che ha acquisito l’azienda nei mesi scorsi ed è già titolare della Bwr Power Systems di Lugo, ha aperto immediatamente un nuovo fronte di tensione sindacale già caldissimo dopo i casi Tracmec (Mordano) ed Enetronica Santerno (Castel Guelfo). I rappresentanti dei lavoratori hanno dichiarato lo stato di agitazione, giudicando la scelta un atto "imposto, senza confronto e privo di giustificazioni concrete".

Marco Valentini (Fiom Cgil) avverte: "Ci siamo già opposti alla comunicazione aziendale, aprendo lo stato di agitazione su mandato delle lavoratrici e dei lavoratori. Riteniamo illegittimo ogni tentativo del gruppo di obbligare le persone ad adattarsi a nuove modalità non condivise. Oggi più che mai bisognerebbe discutere di conciliazione tra vita e lavoro, non andare nella direzione opposta. È assurdo che si continui con azioni unilaterali dettate solo dal profitto". Una posizione condivisa da Giuseppe Rago (Uilm Uil), che denuncia l’assenza di dialogo e la gestione ‘di forza’ della vicenda: "La decisione è arrivata senza preavviso, dopo la disdetta del contratto d’affitto dei locali imolesi. È inaccettabile che un presidio industriale con una lunga storia venga di fatto delocalizzato solo per risparmiare sui costi, scaricando tutto il peso su chi lavora. Abbiamo impugnato la procedura e proclamato lo stato di agitazione del personale: ora attendiamo la convocazione del tavolo di confronto". Sulla stessa linea anche Antonino Liuzza (Fim Cisl): "Un’altra azienda viene utilizzata dall’ennesimo fondo speculativo, apparentemente solo per scopi di natura commerciale e manovre finanziarie, incurante delle ricadute sull’occupazione. È arrivato il momento di fare fronte comune tra istituzioni e parti sindacali per affrontare seriamente le crisi che stanno colpendo il territorio".