Elementari Pulicari, mensa più vicina

Via libera della Giunta al progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di nuova costruzione della mensa scolastica a servizio della scuola primaria (ex elementari) Pulicari. Il quadro economico è quantificato in 800mila euro, dei quali 534mila ottenuti grazie a un contributo del Pnrr già ottenuto nelle scorse settimane dal Comune. Rispetto a qualche mese fa, i costi per la realizzazione dell’opera sono cresciuti. All’inizio sembrava infatti bastasse un investimento di 660mila euro, somma che però alla fine non è risultata sufficiente. Non a caso, a luglio 2022 la Regione ha aggiornato il prezzario delle opere pubbliche in Emilia-Romagna che tiene conto dell’aumento dei costi dei materiali che si è verificato nell’ultimo periodo.I lavori vanno affidati entro il 31 marzo 2023 e avviati nei successi 90 giorni. La conclusione delle operazioni è invece fissata, da contratto, al 31 dicembre 2025.