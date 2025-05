Elena festeggia 100 anni con tutta la famiglia

Compleanno speciale per Elena Guizzardi (nella foto), che ieri ha compiuto 100 anni circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia. A festeggiarla, nella sua casa a Castel San Pietro Terme, è giunto anche il vicesindaco Giacomo Fantazzini, che le ha consegnato un mazzo di fiori e un biglietto augurale da parte della sindaca Francesca Marchetti.

Alla festa, insieme a figli e a nipoti, era presente anche la sorella Augusta di 89 anni. Elena Guizzardi è nata a San Giovanni in Persiceto il 5 maggio 1925 e, quando era ancora bambina, la sua famiglia si è trasferita a Molino Nuovo. Poi ha vissuto per 20 anni a Castel Guelfo, facendo la contadina come i suoi familiari. Il marito Guido Ragazzini è morto nel 2003, dopo 50 anni di matrimonio, in cui la coppia ha avuto quattro figli: Claudio, Valter, Stefano e Rita.