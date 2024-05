Elena Maddalena è la nuova presidente

Avvicendamento alla presidenza dell’associazione Agire per Reagire, onlus di Castel San Pietro, in seguito alle dimissioni di Luana Pedota per motivi di lavoro. Elena Maddalena è così la nuova presidente, mentre la Pedota rimane all’interno del consiglio. Agire per Reagire è la compagnia composta dai ragazzi diversamente abili e dai forti e sensibili volontari (abili diversamente) che crea un mix di passione, divertimento, allegria e voglia di guardare al futuro con speranza e fiducia. "Ci incontriamo due sabato al mese per dar vita a svariati progetti e laboratori: si danza, si gioca, si ride e si fanno merende assieme. Perfino le famiglie, anziché prendersi due ore di aria, stanno con noi a condividere quella che è diventata una famiglia più allargata e dove, dopo più di 20 anni, si respira aria di casa. Il nostro scopo è trascorrere del tempo assieme di qualità, far star bene i ragazzi, sostenere e supportare le famiglie", spiegano dalla onlus.