Elettrobisturi consegnato Il dono della ‘Stradozza’

Missione compiuta. Le donne della Stradozza hanno consegnato un elettrobisturi di ultima generazione, del valore di oltre 12mila euro, all’unità di Ginecologia ed ostetricia dell’ospedale di Imola. Un dispositivo acquistato con i fondi raccolti durante le camminate benefiche organizzate dal gruppo ‘Rina e le sue amiche’. Un’attrezzatura di precisione che si aggiunge alle altre dotazioni, utili per screening oncologici, chirurgia ricostruttiva della mammella, interventi di urologia e ginecologia, donate nel tempo dal sodalizio alla struttura sanitaria.

"Le camminate di Dozza sono momenti ricreativi molto apprezzati dalle partecipanti – ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Imola, Andrea Rossi –. Ma hanno anche notevolmente contribuito al miglioramento tecnologico dei nostri settori che si occupano della salute delle donne". Non solo. "Un percorso solidale bloccato dalla pandemia con lo stop alle camminate del 2020 e 2021 – ha aggiunto Stefano Tamburro alla guida dei reparti di Ostetricia e ginecologia –. Il dispositivo multidisciplinare servirà per applicazioni chirurgiche di fascia alta e lo metteremo subito in uso". Soddisfatti anche il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, e l’organizzatrice degli eventi Rina Sperindio: "Un successo di squadra – ha ricordato elencando le molte realtà coinvolte –. Ci vediamo alla Camminata sotto le Stelle nella prima decade di giugno. L’obiettivo? L’acquisto di un mammografo per la Casa della Comunità di Castel San Pietro-Dozza".