Elezioni, civici in fermento. Baroncini prepara la sfida

Saranno la voce del "Movimento Popolare per Castello" in consiglio comunale. A meno di dieci mesi dalle elezioni comunali, continua il fermento politico nel centro destra in consiglio comunale. Davide Mazzoni ed Elena Roncassaglia, passati da Prima Castello al Gruppo Misto nelle scorse settimane, hanno ufficializzato il loro appoggio al comitato creato da Florio Baroncini che sarà lista civica alle prossime elezioni. In attesa di capire in che direzione porteranno questi cambiamenti in un’opposizione che si è di fatto sgretolata negli ultimi mesi, Mazzoni e Roncassaglia si sono presentati nel nuovo ruolo portando in dote odg, interpellanze e mozioni. L’odg, corredato da un nutrito numero di foto, mette al centro lo stato del fiume Sillaro, dove "sono ancora presenti alberi divelti, sterpaglie ingombranti, accumuli non ben definiti di materiale misto da deposito", situazione non mutata "dal maltempo del maggio scorso", con conseguente richiesta di impegno da parte del sindaco di "operare sia direttamente, che nelle sedi opportune, in modo celere ed efficace, per ripulire l’alveo del torrente Sillaro nel più breve tempo possibile".

La mozione risolleva invece il tema sempre attuale delle barriere architettoniche nel capoluogo e nelle frazioni, tema al quale è legata anche l’interpellanza che riguarda una cittadina che formulato sette segnalazioni al sindaco denunciando problematiche di barriere architettoniche "non ricevendo risposta nei tempi previsti dal regolamento". Infine i due consiglieri hanno presentato un’interpellanza sulle i "risse, baby gang fuori controllo, fino ad arrivare a minacce con lamette a coetanei", citando anche "edifici e monumenti sfregiati da giovani fuori controllo, uno fra tutti come esempio il Santuario del Crocifisso".

Un’interpellanza che si conclude con l’invito all’amministrazione comunale ad "approfondire in modo più efficace questa problematica", chiedendo "se è possibile individuare i giovani responsabili, non solo attraverso le forze dell’ordine, ma anche attraverso i canali sociali e assistenziali, per poterli seguire ed educare anche a livello familiare" e "se si può considerare come necessaria una maggiore presenza territoriale, anche in forma volontaria più assidua". Claudio Bolognesi