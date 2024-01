Elezioni, il piano di Ghini: "Priorità alla sicurezza. Due nuovi autovelox sulla Codrignanese"

Dopo il via libera alla ricandidatura, per Mauro Ghini è tempo di bilanci in prossimità del traguardo del suo primo quinquennio da sindaco di Borgo Tossignano.

Ghini, come giudica il mandato?

"Positivo nonostante le tante difficoltà incontrate. Non sono stati cinque anni ordinari per l’impatto che hanno avuto eventi eccezionali come pandemia e alluvione sulla programmazione. Gli obiettivi, però, sono stati in gran parte centrati e non cambierei una virgola di quanto fatto".

Da qui la scelta del bis.

"Sento la grande responsabilità di lavorare per una fase di ricostruzione che sarà lunga. Abbiamo avviato una serie di progetti di spessore che potranno migliorare la vivibilità ed i servizi del paese".

La soddisfazione più grande? "La gratificazione delle persone e lo straordinario clima di collaborazione instaurato con i dipendenti comunali e la mia giunta. L’orgoglio, poi, di aver ridato sostanza al dialogo con il tessuto associazionistico che rappresenta il vero valore aggiunto della nostra comunità".

Un lavoro a cui ha dedicato tante energie.

"Sono entrato in punta di piedi all’interno di ogni singola realtà. Mi sono sentito accolto e, insieme, abbiamo sviluppato progetti importanti. Dagli eventi al welfare con la presa in carico di situazioni complesse, specie durante il Covid, gestite con risposte tempestive".

Da che cosa ripartirebbe in caso di rielezione?

"Dai giovani. Vorrei continuare a limare il distacco tra i ragazzi e la quotidianità amministrativa con un crescente coinvolgimento nelle attività della comunità. In questi anni abbiamo lavorato a fondo per fare squadra con molti di loro. Un bell’esempio è arrivato dal nuovo assetto del comitato della Festa della Polenta di Tossignano".

Poi?

"Passare dalla difesa all’attacco per quanto riguarda l’approccio preventivo, in sinergia con il sistema di protezione civile, alle calamità naturali sul territorio. Borgo Tossignano è l’unico comune della valle attraversato dal Santerno a pochi passi dal centro. Le alluvioni di maggio e novembre hanno devastato i nostri parchi urbani. Bisogna predisporre e organizzare un cronoprogramma puntuale di interventi da mettere in campo per elevare i parametri di sicurezza".

Vena del Gesso finalmente targata Unesco.

"Una straordinaria opportunità, conseguita anche grazie al ruolo attivo della nostra amministrazione, di sviluppo economico e attrattiva turistica. Abbiamo l’occasione di far conoscere Borgo Tossignano nel mondo e creare posti di lavoro".

Con la frazione di Tossignano in posizione privilegiata.

"Può diventare uno dei fiori all’occhiello del circondario. Abbiamo già investito risorse nella riqualificazione del Palazzo Baronale, di piazza Andrea Costa e della rete di luce pubblica. Il prossimo step riguarderà la ripavimentazione delle strade secondarie per riportarle alla stessa configurazione delle origini". Capitolo spopolamento della collina.

"Le richieste per venire a vivere in vallata non mancano. Il vero problema è il difficile reperimento di unità abitative da affittare. Borgo Tossignano è attrattiva e centrale nello scacchiere collinare e sono tante le opportunità di lavoro tra agricoltura e artigianato".

Sono aumentati, però, gli episodi di violenza e criminalità.

"Siamo al lavoro con le forze dell’ordine per contrastare questa tendenza. Un tema che vivo in prima persona dato che giro con un dispositivo antistalking dopo aver ricevuto in passato pesanti minacce. Un episodio capitato nel tentativo di garantire l’incolumità dei miei cittadini".

Quali azioni avete predisposto?

"La riorganizzazione delle caserme dei carabinieri nella vallata del Santerno ha alzato la soglia dell’attenzione con controlli intensificati. Bene anche il presidio puntuale da parte degli agenti di polizia locale del circondario. In municipio abbiamo istituito un tavolo welfare a cadenza regolare che coinvolge pure le forze dell’ordine per non lasciare nulla al caso. Il futuro? Telecamere di videosorveglianza e due autovelox sulla Codrignanese".

Capitolo Ciclovia del Santerno...

"Pronto il finanziamento per il suo recupero post alluvione. Vorrei ricollocare, però, alcuni suoi punti più lontano dall’alveo del fiume per una maggiore sicurezza".

Il circolo Pd di Borgo ha dato l’ok alla ricandidatura. In passato, però, ci sono stati attriti...

"Correrò con una lista civica a trazione centrosinistra. Un gruppo aperto a chiunque senza vincoli di partito. Priorità alla più ampia visione amministrativa per il bene assoluto della comunità. L’annunciata rigenerazione dei vertici del circolo sarà importante per costruire insieme un percorso politico chiaro, trasparente e inclusivo".