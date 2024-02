Elezioni, le grandi manovre. FdI blinda Davide Mazzoni: "Appoggio all’unanimità"

Fratelli d’Italia compatta su Davide Mazzoni. La conferma arriva dagli stessi vertici territoriali del partito guidato da Giorgia Meloni.

"In relazione all’articolo apparso sul Resto del Carlino, secondo cui alcuni iscritti e simpatizzanti non meglio precisati di Fratelli d’Italia avrebbero mostrato una contrarietà alla candidatura di Davide Mazzoni a sindaco di Castel San Pietro, sottolineiamo come si sia già espressa la riunione degli iscritti al partito che, all’unanimità, hanno deliberato l’appoggio a Mazzoni", sottolinea infatti con chiarezza il senatore Marco Lisei.

"A riguardo è inoltre bene ricordare come già lo scorso anno il Circolo cittadino di FdI sia stato commissariato, in ragione delle dimissioni del coordinatore Florio Baroncini e di altri iscritti che ancora, ad oggi, non hanno rinnovato la tessera per il 2024", ci tiene inoltre a sottolineare il senatore.

Eletto consigliere comunale nella lista Prima Castello nell’ultima tornata che incoronò Tinti per la seconda volta consecutiva, Mazzoni si è ‘smarcato’ nell’ultimo anno dalla lista civica, scegliendo come la consigliera Elena Roncassaglia di confluire nel Gruppo Misto, e lasciando così in Prima Castello i due consiglieri Morini e Bottiglieri.

Si attendono intanto le mosse del centrosinistra che, ancora, non si è sbilanciato sul candidato che punterà alla poltrona di primo cittadino. L’attuale sindaco Fausto Tinti, giunto alla fine del secondo mandato, non potrà più ricandidarsi.

In pole position sembra esserci l’attuale consigliera regionale dem Francesca Marchetti, anche se, nell’area del centrosinistra, le bocche restano ancora saldamente cucite.

Il tutto in attesa delle mosse del Movimento Cinque Stelle fortemente critico nei confronti dell’amministrazione uscente. Resta quindi da capire se i vertici grillini decideranno di correre da soli o di andare a comporre quel campo largo a cui stanno lavorando i vertici nazionali dei due partiti. Una soluzione che avrebbe ovviamente l’obiettivo di evitare il ballottaggio.