Elezioni, ore decisive. Centrodestra-civici, l’accordo è un rebus. Tonelli: "Siamo pronti"

"Il tempo stringe e il centrodestra è pronto a fare la propria parte per l’interesse di tutti i cittadini". La conferma arriva da Gianni Tonelli, ex senatore della Lega e frontman del centrodestra a Castel Guelfo. Mentre, sul versante del centrosinistra, il sindaco uscente Claudio Franceschi ha già annunciato la ricandidatura per il mandato bis, la scintilla tra i civici de la Tua Castel Guelfo e la colazione dei moderati non sembra ancora scoccata. E, al voto, mancano ormai solo quattro mesi.

Tonelli, sarà fumata nera come nel 2019 con tre candidati sindaci in campo?

"Quello che le posso dire è che, da parte nostra, stiamo facendo tutto il possibile per non ripetere gli sbagli del passato. Il tempo però stringe ed entro metà febbraio, in un maniera o nell’altra, la questione dovrà essere chiarita. Ad ogni modo, il centrodestra è pronto sia per il ‘piano A’ che per il ’piano B’".

Partiamo da quello ’A’...

"E’ quello che in assoluto auspichiamo. E cioè centrodestra e civici trovano l’accordo su candidato, squadra e soprattutto programma amministrativo. Perché, lo ribadiamo ancora una volta, a noi interessa solo il bene della comunità. Non vogliamo piantare bandierine, ma essere protagonisti portando idee e progetti. Ce lo chiedono i nostri tanti elettori. Una cosa però deve essere chiara: sì al dialogo, no alle imposizioni".

In che senso?

"Che non accetteremo mai di essere messi davanti al fatto compiuto. Non chiediamo poltrone, va benissimo un candidato sindaco che indossi la maglia del civismo, ma scegliamolo assieme valutando i migliori profili. Serve una persona che sappia fare squadra, capace di parlare ai cittadini e, soprattutto, preparata".

Il piano B, invece, cosa prevede?

"È l’ipotesi che vogliamo scongiurare perché significherebbe il mancato accordo con i civici. In questo caso, il centrodestra presenterebbe il suo candidato in autonomia puntando comunque su civismo e competenze. La nostra squadra sarebbe inoltre pronta ad accogliere le migliori energie della comunità, andando oltre ai simboli".

Insomma, anche in questo caso, permarrebbe la volontà di andare al di là del perimetro del centrodestra...

"Ribadisco che parlare di bandiere in una comunità di poche migliaia di abitanti non ha davvero senso".

È molto probabile che il centrosinistra speri nel ’Piano B’...

"Può essere, ma ogni elezione è diversa dall’altra. E, anche se dovessimo correre uniti con gli amici della civica, il risultato non è assolutamente scontato perché pensare di essere in vantaggio sommando i voti di 5 anni fa sarebbe lo sbaglio più grande. Per questo scegliere il candidato giusto è fondamentale. E poi lasciatemi dire una cosa...".

Prego...

"A noi interessa essere propositivi offrendo ai cittadini un’alternativa seria. Fare una ’santa alleanza’ solo per mandare a casa il centrosinistra sarebbe lo sbaglio più grande e gli elettori ci punirebbero. E chi pensa che l’elettorato di centrodestra sia pronto a votare chiunque pur di sconfiggere l’attuale maggioranza forse non conosce a fondo il territorio, la sua storia e i cittadini stessi".

