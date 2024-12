Elezioni Rus in Walvoil: Fiom Cgil conquista il 75% dei voti e 5 delegati

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rus (Rappresentanze sindacali unitarie) in Walvoil. La Fiom Cgil si conferma primo sindacato in azienda raccogliendo il 75% dei consensi.

Dei 215 voti totali, 159 sono andati alla Fiom Cgil, portando alla elezione di 5 rappresentanti sui 6 disponibili (1 va alla Uilm Uil). La nuova rappresentanza della Fiom è composta da 3 riconferme (Claudia Betti, Dino Pucci e Stefano Rizzoli) e 2 nuovi eletti (Carlos Betancurt e Stefano Tozzoli), che potranno portare avanti il tanto lavoro e attivismo svolto negli anni scorsi.

"Per tutti noi il ruolo di Rsu ci consegna una responsabilità e consapevolezza in quello che facciamo e soprattutto per chi rappresentiamo – dicono i 5 delegati Fiom eletti –. Cercheremo di dare continuità all’operato con dedizione e impegno".