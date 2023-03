Emergenza agricoltura "Prezzi alti nei negozi Ma produttori a secco"

Liquidità per un settore da anni in crisi e redditività per le aziende agricole; ma anche più aggregazione dell’offerta e campagne promozionali per incentivare i consumi. Eccole le principali richieste avanzate da Cia- agricoltori italiani al tavolo Ortofrutta convocato dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma.

Istanze particolarmente sentite a livello locale, dove le aziende agricole sono alle prese con quella che Cia definisce la "tempesta perfetta": incremento dei costi di produzione, andamento climatico anomalo, mancanza di manodopera ed emergenze fitosanitarie. "I produttori frutticoli locali lamentano da molto tempo le difficoltà, ormai diventate strutturali, di un comparto che sarebbe ad alto valore aggiunto: peccato che quel valore arriva solo a chi commercializza e vende i nostri prodotti – spiega Luana Tampieri, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola –. Sicuramente l’incontro al ministero ci ha consentito di fare alcune richieste fondamentali e urgenti, partendo da un primo punto essenziale: rendere subito operative le risorse previste dalla legge di Bilancio per dare liquidità agli agricoltori".

Oltre a questo, ma non di minore importanza, al Tavolo è stato chiesto di snellire le procedure burocratiche e rivedere le quote del ‘decreto flussi’ per risolvere il problema dell’assenza di manodopera; di governare le importazioni per determinati quantitativi e periodi e di finanziare progetti di ricerca per l’applicazione di nuove tecniche genomiche.

"Sul nostro territorio – continua Tampieri – abbiamo visto in questi ultimi anni i prodotti frutticoli tipici, dalle albicocche alle nettarine, perdere di valore, mentre i prezzi nei supermercati continuano a lievitare, anche di quattro o cinque volte rispetto il prezzo all’origine. Una situazione che non siamo più disposti ad accettare, anche perché il modo per impedirlo ‘legalmente’ ci sarebbe e, lo ribadisco, si chiama ‘Normativa sulle pratiche commerciali sleali’ che impedisce di pagare i prodotti agricoli al di sotto dei costi di produzione".

In questa ottica, secondo la numero uno di Cia – Agricoltori italiani, al tavolo ministeriale è "un po’ mancato un ragionamento serio e condiviso sulle azioni necessarie per far sì che questa normativa venga applicata da subito. Lavoreremo comunque in questi mesi, insieme ai nostri referenti a livello nazionale – conclude Tampieri – perché questo argomento diventi il primo punto anche dell’agenda del ministro. Il comparto ortofrutticolo può e deve essere salvato e rilanciato, ma senza un ‘giusto prezzo’ per gli agricoltori non è possibile ripartire".