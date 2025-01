Emergenza casa e giovani. Le sfide più urgenti nell’agenda di Gambelli

Lasciarsi "contagiare dalla gioia di quelle persone che attraverso gesti coraggiosi di carità seminano pace e speranza nel mondo". è questo il modo migliore per entrare nel 2025, a dieci anni dal Convegno ecclesiale nazionale aperto dalla visita di Papa Francesco, che celebrò allo stadio Franchi una Messa destinata a segnare la storia recente di Firenze, con un omaggio alla sua storia di bellezza che va sempre di pari passo con la carità e l’attenzione, oggi come allora, al dramma delle carceri, dove si deve sì scontare una pena detentiva, ma lo si fa in condizioni, oggi come allora, spesso disumane.

L’omelia dell’arcivescovo Gherardo in occasione del Te Deum di ringraziamento per il 2024 appena trascorso, non traccia solo il bilancio di un anno, ma pone le basi pastorali del prossimo futuro, dopo l’apertura del Giubileo, che domenica scorsa ha riunito migliaia di fedeli in Cattedrale: "Un’occasione importante per accogliere la grazia della misericordia di Dio e vivere come pellegrini di speranza nel nostro mondo". Il periodo che stiamo vivendo è "caratterizzato purtroppo ancora una volta da vecchi e nuovi conflitti". Ma "sono la punta dell’iceberg di tante situazioni di conflitto presenti nel quotidiano, pensiamo solo a tutto quel pullulare di forme di aggressività, insulti, maltrattamenti, offese, sferzate verbali fino a demolire la figura dell’altro, che circolano sui social. - ha ribadito nell’omelia di ieri Giornata mondiale della pace - Alcuni anni fa, quando c’era la bella abitudine di mettere le bandiere della pace alle finestre, un gruppo di preti ebbe la bella idea di metterne due: una fuori e una dentro la sala da pranzo. Le nostre preghiere e le nostre manifestazioni per la pace - ha aggiunto - saranno efficaci, se cominciamo a disarmare il cuore in casa, nei social e se sapremo tenere insieme la preghiera con il rispetto e la cura per la vita di tutte le creature".

Le guerre, ora in 56 Paesi, si sommano ai disastri climatici: secondo l’Onu, oltre 120 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Occorre "prendere coscienza dell’ampiezza del problema e lasciarci interpellare dalla sfida dell’accoglienza".

Così, per restare vicino a noi, "il rapporto 2024 sulle povertà a Firenze, - ha detto monsignor Gambelli - ha messo in rilievo insieme all’emergenza abitativa, la sfida urgente della povertà educativa. In Toscana oltre il 13,8% dei giovani fra i 15 e i 29 anni non studiano e non lavorano, né partecipano ad attività di formazione. Grazie a Dio, anche in questa situazione difficile non mancano dei buoni samaritani che si fanno prossimi dei giovani e si prendono cura di loro - ha proseguito - Penso in modo particolare al progetto Villa Lorenzi che in 36 anni di attività ha salvato 1.300 ragazzi dalla strada, aiutandoli a dare risposte al loro disagio. Penso anche al servizio e all’impegno in questo stesso campo dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, di cui abbiamo da poco celebrato il centenario della fondazione". Tra gli altri, ha citato i missionari “fidei donum” della Chiesa fiorentina don Marco Paglicci e don Tiziano Scaccabarozzi in Brasile, don Leonardo Mazzei in Perù e padre Alessandro Bedin, missionario comboniano, rientrato in Sudan in mezzo a un conflitto che sta provocando numerosissime vittime e sfollati. Riferendosi ai morti sul lavoro, in particolare quelli del Cantiere Esselunga di via Mariti e dello stabilimento Eni di Calenzano, l’arcivescovo Gherardo ha chiesto "una mobilitazione delle coscienze e un’assunzione di responsabilità". Un saluto poi "ai detenuti, in particolare a quelli della casa circondariale di Sollicciano che sperimentano la durezza della reclusione e della solitudine" con il ringraziamento a operatori e volontari che operano nel carcere.