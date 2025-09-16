Emergenza continua. Infermiera aggredita all’ospedale nuovo : "Servono più controlli"

Nuovo caso di aggressione ai danni del personale sanitario dell’ospedale nuovo. Dopo l’episodio del medico colpito con calci e pugni la scorsa settimana in pronto soccorso da una giovane marocchina, domenica sera è toccato a un’infermiera in servizio in uno dei reparti del Santa Maria della Scaletta finire nel mirino di una donna. Quest’ultima, a quanto pare pure lei di origine straniera e già conosciuta all’interno della struttura cittadina, ha spintonato la professionista costretta a rivolgersi alle cure del pronto soccorso.

"Siamo alle solite – allarga le braccia Giuseppe Rago, coordinatore locale della Uil –. Da tempo chiediamo che l’ospedale non venga considerato un open space. Il Santa Maria della Scaletta non può offrire accoglienza a persone che non sanno dove andare. E soprattutto a farne le spese non può essere il personale infermieristico. Almeno in serata, l’apertura automatica della porta di ingresso deve essere disattivata. Non si tratta di limitare un servizio, ma di dare garanzie agli operatori".

Pochi giorni fa, era stata la capogruppo di Fratelli d’Italia, Serena Bugani, a chiedere ad Ausl e Comune interventi contro la presenza di personale non autorizzato nell’atrio di ingresso dell’ospedale nuovo. In quel caso si trattava in particolare di senzatetto, che da tempo trovano riparo all’ingresso del Santa Maria della Scaletta in numero crescente.

Secondo gli ultimi dati diffusi nei mesi scorsi dall’Ausl, sono oltre un centinaio gli operatori sanitari aggrediti a Imola nel 2024. Centonove, per la precisione, testimoni loro malgrado di un fenomeno purtroppo in costante crescita anche a queste latitudini. In quasi un caso su cinque si parla di aggressione fisica (19,3%), mentre quella verbale si riscontra nel 62,9% delle circostanze e nel 22,1% dei casi si tratta di danneggiamenti alle cose (ogni episodio può essere un mix dei tre).

Per quanto riguarda il genere, vengono aggredite più le donne che gli uomini (78% dei casi contro 22%), mentre la categoria più colpita è quella degli infermieri (70%), che in questa ben poco lusinghiera classifica staccano i medici (12%) e gli operatori socio-sanitari (6%).