Emilia Romagna Festival. Italian Saxophone Quartet. Concerto in San Domenico

Ultimi doni "incartati" da Erf Emilia-Romagna Festival, rassegna che quest’anno ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario con il claim "Classico è Contemporaneo" unito al motto "25 anni suonati bene", spezie indispensabili per rendere ancor più sapido il cartellone. Stasera nel chiostro del Museo di San Domenico i riflettori si accendono dalle 21 sull’Italian Saxophone Quartet, tetra-gruppo di sassofonisti che spaziano tra generi ed epoche diversi con un programma che celebra gli omaggi a Georg Friedrich Händel rileggendone "Arrival of the Queen of Sheba", a Georges Bizet con l’esecuzione di "Carmen Suite", a Pedro Iturralde di cui si potrà ascoltare "Suite Hellénique" e a Michael Nyman per "Film Suite". Sui leggii pure "Selection from Porgy and Bess" di Gershwin, "Histoire du tango" di Piazzolla e "Il Viaggio" di Galliano. Sul palco Federico Mondelci al sax soprano, Julian Brodski al sax alto, Silvio Rossomando al sax tenore e Michele Paolino al sax baritono.

In linea con una kermesse di appeal globale, con 600 artisti da tutto il mondo e 60 concerti, per la direzione di Massimo Mercelli. Altrettanto intrigante il concerto di giovedì a Mordano, nel Chiostro del Monastero di San Francesco, rilettura geniale di "Wish You Were Here", un’ incursione tutt’altro che banale dei Pink Floyd nella galassia jazz (ore 21). Prima esecuzione assoluta affidata a un quartetto di virtuosi quali Enrico Valanzuolo alla tromba e flicorno, Mario Nappi al pianoforte, Aldo Capasso al contrabbasso e Marco Gagliano batteria. Mezzo secolo fa, nel 1975, usciva "Wish you were here", uno dei titoli più iconici nella storia del disco firmato dai Pink Floyd, quarantaquattro minuti di musica che rivoluzionarono il mondo del rock, svelando un linguaggio senza precedenti, orientando inevitabilmente il gusto di varie generazioni di ascoltatori, in qualsiasi parte del pianeta. Il "disco perfetto", quello che disvela i segreti affascinanti della "The Pink Floyd jazz experience". Un capolavoro nato dal dolore pubblicato nel 1975, quarta traccia dell’album omonimo. Scritto da Roger Waters e David Gilmour. Dedica implicita a Syd Barrett, fondatore della band, allontanato anni prima per problemi mentali legati all’abuso di droghe. Intro che nasce da un arpeggio sulla chitarra a dodici corde suonato da Gilmour, registrato in modo volutamente imperfetto per simulare il suono di una radio captata casualmente.