Emilia Romagna Festival. Note a Montecatone e una donna da Oscar: "Creiamo più pubblico"

Parla imolese l’edizione 2025 dell’Emilia Romagna Festival. Numerosi infatti, come da consolidata tradizione, gli appuntamenti organizzati in città dalla rassegna che celebra il suo 25esimo anniversario abbracciando due mesi di programmazione nel cuore dell’estate.

L’ANTEPRIMA

L’inaugurazione sarà preceduta da due anteprime, una delle quali il 26 giugno nel chiostro del palazzo vescovile, dove il fisarmonicista Simone Zanchini si esibirà in Quasi acustico, una performance in ‘solitaria’ in cui ai momenti di improvvisazione si alternano composizioni originali e brani di grandi compositori.

L’INAUGURAZIONE

Imolese anche il momento clou del cartellone, l’inaugurazione del 3 luglio al teatro Stignani, affidata alla prima mondiale di Rachel Portman (prima donna ad aver vinto un Premio Oscar alla migliore colonna sonora nel 1997 per il film Emma) con una nuova composizione commissionata in esclusiva dal Festival. Sul palco, I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella, con la partecipazione del flautista Massimo Mercelli, dedicatario del brano, interpreteranno un programma che include la Sinfonia da camera in do minore op. 110 di Dmítrij Šostakóvic.

GLI INTERPRETI

INTERNAZIONALI

Dedicato al genio di Antonio Vivaldi l’appuntamento del 23 luglio nella chiesa di San Domenico con il Wroclaw Baroque Ensemble, insieme al mezzosoprano Daniela Pini e a Andrea Dainese all’ottavino, diretti da Andrzej Kosendiak. Il 7 agosto nel chiostro del museo di San Domenico, il piano solo di Pietro Beltrani propone un affascinante viaggio tra epoche e stili.

MUSICA OLTRE I CONFINI

Il 28 luglio, ancora nel chiostro del San Domenico, ‘Viaggio in 4/4. Alla scoperta dei colori del suono della musica’, un concerto/incontro a conclusione di un nuovo progetto educativo rivolto a giovanissimi nel quale le attività laboratoriali saranno collegate all’arte visiva per valorizzare il contesto che ospita l’iniziativa. Il 26 agosto, sempre al San Domenico, un nuovo appuntamento con Federico Mondelci che torna al festival con il suo Italian Saxphone Quartet.

NON SOLO MUSICA

Viaggio tra musica e parole con il nuovissimo spettacolo di Elio ‘La Rivalutazione della tristezza’, il 6 settembre a Villa La Babina di Sasso Morelli, con l’accompagnamento del pianista Alberto Tafuri: uno spettacolo che restituisce alla tristezza tutta la sua dignità… con qualche necessaria risata di antidoto.

GIOVANI TALENTI

Il Quartetto Saxophonie sarà protagonista con un programma di virtuosismo e raffinatezza, il 6 luglio nel parco dell’istituto di Montecatone, mentre l’11 luglio nel chiostro del San Domenico si esibirà il Trio Rinaldo in occasione della conclusione della mostra dedicata a Germano Sartelli.

IL COMMENTO

"Il concerto del Quartetto Saxophonie a Montecatone rappresenta un esempio di quel welfare culturale in cui crediamo molto – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. L’Emilia-Romagna festival è un vettore fondamentale anche nel creare nuovo pubblico".