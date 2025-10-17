Emilia Romagna Festival. Note solidali allo Stignani . Tandoi suona per l’Unicef

La decima stagione di ‘Emilia Romagna Festival – Stignani Musica’ si apre all’insegna della solidarietà e dell’eccellenza artistica. Domani sera alle 21 il teatro comunale ospiterà un evento speciale che unisce talento, improvvisazione e impegno sociale: la pianista e compositrice di fama internazionale Francesca Tandoi sarà protagonista di un concerto benefico a favore di Unicef, con l’intero incasso destinato ai progetti per l’infanzia in difficoltà. Accanto a lei, due straordinari musicisti del jazz europeo, Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria, daranno vita a un percorso musicale che intreccia brani originali e standard rivisitati, tra lirismo, energia e improvvisazione.

Virtuosa del pianoforte e raffinata compositrice, Tandoi ha calcato i palchi dei festival più prestigiosi al mondo, dal North Sea Jazz a Umbria Jazz, esibendosi in oltre venti paesi, dagli Stati Uniti al Giappone. Tra le sue collaborazioni, artisti del calibro di Scott Hamilton, Philip Harper e Darius Brubeck, e un memorabile live con gli Snarky Puppy a Umbria Jazz 2023. Con sette album pubblicati come leader dei suoi trii, tra cui Winddance, inserito nella ‘Top 10 Best Jazz Albums of 2017’ dalla rivista giapponese Jazz Life, Tandoi è considerata "una delle più interessanti giovani promesse del jazz europeo". Docente al conservatorio Martini di Bologna, conduce masterclass internazionali sul piano trio e sull’arte dell’arrangiamento.

La serata proporrà un programma che, pur nel fluire dell’improvvisazione jazzistica, valorizzerà composizioni originali e reinterpretazioni di celebri standard, con pianoforte, contrabbasso e batteria che dialogheranno in una poetica musicale coinvolgente e raffinata.

Elemento di spicco della stagione è anche il progetto ‘Musica a un euro’, che consente a studenti fino a 19 anni di assistere agli spettacoli al costo simbolico di un euro appunto, partecipando a prove aperte e incontri-concerto con gli artisti per un ascolto consapevole e diretto.

La decima edizione di ERF#StignaniMusica è promossa da Emilia Romagna Festival, in collaborazione con il Comune e con il sostegno di ministero della Cultura, Regione e numerosi partner privati. Biglietti: platea e palchi 22 euro, loggione 18; prevendita su Vivaticket.