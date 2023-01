Emilia-Romagna Festival sempre più globale

di Mattia Grandi

L’Emilia Romagna Festival lancia uno sguardo internazionale sul 2023. Dopo il trionfo dei due concerti di Natale a Montecarlo, e con la programmazione invernale in pieno svolgimento, è già tempo di focalizzare progetti e collaborazioni per il gettone numero 23 della kermesse.

Le anticipazioni arrivano dal maestro Massimo Mercelli, direttore artistico e fondatore di Erf: "Ci prepariamo a un’annata ancora più ricca di imperdibili appuntamenti ed iniziative di caratura internazionale – svela –. Rinnovate le sinergie con il Teatro alla Scala, il grande tenore e direttore d’orchestra Placido Domingo, una prima mondiale di Nicola Piovani, l’Accademia Stauffer e tante altre star". Sulla scia di un 2022 da record.

"Tra festival estivo e stagioni invernali abbiamo presentato un totale di 88 concerti distribuiti in 17 città della regione – continua il direttore artistico –. Ben 36 location diverse, come teatri, musei, chiese, arene, cortili, chiostri, giardini e palazzi, con ospiti 675 artisti provenienti da ogni parte del mondo". Senza dimenticare le collaborazioni con altri importanti soggetti della scena musicale internazionale.

"Spiccano le due esibizioni organizzate nelle scorse settimane a Montecarlo – analizza Mercelli –. Dal prestigioso Grimaldi Forum alla storica Cattedrale di Monaco con l’Orchestra Filarmonica di Torino. Un collettivo impreziosito dalla presenza di tre stelle della lirica mondiale come il soprano Lucia Aliberti, il baritono statunitense Thomas Hampson ed il mezzo soprano Daniela Pini". Una due giorni, curata dall’associazione Erf per la multinazionale europea Sixt, che ha registrato il pieno di pubblico. La cartina tornasole più fedele per confermare l’ascesa dell’associazione con sede ad Imola.

"Il biennio pandemico non ha interrotto la nostra crescita – ragiona il direttore artistico –. Siamo un punto di riferimento in Italia e all’estero per la grande musica. Ma anche un’importante realtà di promozione culturale al servizio del territorio e degli artisti italiani e internazionali". E si varcano i confini operativi cittadini. "Aperta una nuova sede a Forlì per sviluppare nuove sinergie e progetti – annuncia Mercelli –. Nel 2023 punteremo alla presenza di prestigiosi solisti, performer e formazioni internazionali. Una miscela unica all’insegna della musica di qualità. Massima attenzione al sostegno e alla promozione adeguata dei giovani talenti e delle nuove leve del concertismo mondiale".