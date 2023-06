Emozione e amarezza alla Maturità "Sbagliato escludere gli alluvionati"

Grande emozione, ma anche dispiacere per l’assenza forzata dei compagni di classe alluvionati. Ecco quello che hanno provato ieri gli studenti imolesi, alle prese con la prima prova scritta della Maturità. Non tutti infatti hanno svolto il tema, perché il ministero dell’Istruzione, come noto, ha deciso che per i ragazzi residenti nelle zone colpite dal maltempo l’esame sarà solo orale e inizierà il 26 giugno.

Una decisione che non è piaciuta né ai diretti interessati né agli alunni non alluvionati. Anche perché, raccontano i ragazzi all’uscita, in questo modo "si è perso un momento di condivisione".

"Ho sentito i miei compagni di classe che faranno solo una prova, avrebbero preferito fare anche gli scritti perché è difficile giocarsi bene un’orale di 40 minuti – dice Francesca Russo, 18 anni, studentessa dell’istituto tecnico Paolini –. Quanto al tema, ho scelto la traccia sull’attesa ai tempi di Whatsapp e sono soddisfatta di come è andata".

Altri studenti, come Elena Mavolti, 18 anni, non usano mezzi termini e definiscono la decisione "senza senso".

La conferma arriva da chi in prima persona non potrà vivere la maturità come tutti gli altri: Nicole Fabbri, 18 anni, di Bagnara di Romagna, aspetta fuori dal Paolini che i compagni escano dopo aver terminato il tema. "Preferivo fare gli scritti – racconta –, su cui mi esercitavo da un anno. Mi dispiace particolarmente non poter fare la seconda prova, che nel mio indirizzo è economia aziendale. Mi sto per iscrivere nella facoltà di Economia e Commercio, è un mio interesse e avrei reso molto meglio rispetto che all’orale". Nicole poi è dispiaciuta anche per un altro aspetto: "Facendo in questo modo, si perde la condivisione di un momento che sarebbe stato bello vivere tutti insieme".

Peculiare è il caso di Ilaria Batrak, 18 anni, studentessa del liceo scientifico ’Luigi Valeriani’, proveniente da Firenzuola: "Nonostante provenga da un territorio che è stato colpito dal maltempo – dice –, l’ordinanza non ha interessato la Toscana e quindi dovrò comunque fare tutte le prove". Meglio così, secondo Ilaria, perché l’esame solo in forma orale "non è una agevolazione, bensì una penalizzazione. Quanto alla mia prova scritta, ho scelto la traccia sull’attesa ai tempi di Whatsapp perché viviamo in un’epoca in cui vogliamo tutto subito e l’ho trovata molto attuale."

Non solo lei, ma anche Tommaso Farina, 18 anni, studente del Paolini, racconta il paradosso di questa scelta su determinati territori e la confusione che ha generato: "Io sono della frazione imolese di Zello, non sono stato considerato uno ‘studente alluvionato’, mia sorella invece che fa le medie alla scuola Valsalva è stata considerata tale e infatti farà solo l’orale per l’esame di terza media. Io ho scelto la traccia su Piero Angela, perché parlava di creatività e innovazione e mi interessa la ricchezza dei software. Sono contento di com’è andata".

Il compagno Andrea Behari è d’accordo: "Solo orali per gli alluvionati? È stato fatto tutto in modo troppo disordinato".

"Ho scelto la traccia sull’attesa ai tempi di Whatsapp – spiega infine Samuel Roli, 18 anni, studente del Paolini –, perché è un tema molto attuale e con tanti argomenti su cui esporsi. Quanto agli studenti alluvionati, secondo me è una decisione giusta. Non bisogna sottovalutare il fatto che l’alluvione ha comportato una dispersione di quaderni e di libri, quindi il loro recupero può risultare difficoltoso".

Francesca Pradelli