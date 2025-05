Emozioni in pista. Bologna e Antonelli due cuori rossoblù. I tortellini dei piloti

I piloti-chef sul palco della Fan zone, un Autodromo già affollato e il ritorno nel paddock del Bologna calcio che, dopo il blitz di un anno fa quando c’era da festeggiare la qualificazione in Champions League appena raggiunta, stavolta abbraccia il tifoso rossoblù Kimi Antonelli dopo la vittoria della Coppa Italia. Ci sono tante suggestioni nel venerdì del Gran premio di Formula 1. Nella giornata dedicata alle prove libere, solitamente la più scarica del fine settimana, Imola parte in quarta. E si regala il miglior prologo possibile in vista di una due giorni di fuoco.

Partenza doverosa da chi gioca e corre in casa. Nel primo pomeriggio, all’Enzo e Dino Ferrari arriva una delegazione della squadra rossoblù fresca del trionfo contro il Milan a Roma. La guidano l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il mister Vincenzo Italiano e il capitano Lorenzo De Silvestri. "Siamo ancora emozionatissimi – le parole di Lollo –. Ci piace condividere questa gioia un po’ con tutti. Salutiamo tutti i bolognesi che erano all’Olimpico e quelli che sono rimasti qua. Vogliamo continuare a festeggiare con loro".

Accolta dal presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, che l’altra sera era in tribuna per la finale, la squadra porta con sé una riproduzione del trofeo appena conquistato. E si prende i complimenti del sindaco Marco Panieri. Poi, a casa Mercedes, è protagonista di un divertente scambio di magliette e di complimenti con Antonelli. "Ho fatto un gran tifo per voi", racconta il pilota bolognese. "Abbiamo visto i tuoi video in auto", risponde De Silvestri, in riferimento alla clip pubblicata sui profili social del pilota in cui si vede lo stesso Antonelli festeggiare in giro per la città dopo il trionfo rossoblù contro il Milan.

Nel frattempo, al di là della pista, la Fan zone ribolle di passione. Il colpo d’occhio, quando nella tarda mattina salgono sul palco i due piloti della McLaren, è già molto buono. "Amo l’Italia, è il mio Gp preferito ed è bello tornare qui – assicura Lando Norris –. Imola è il posto in cui ho vinto di più, spero in un bel weekend con tanti fan". Assieme al compagno di squadra Oscar Piastri gioca a imitare la gestualità italiana. E il pubblico apprezza. Poi però, da parte degli alfieri della scuderia che sta dominando il campionato mondiale, un avvertimento: "Vogliamo essere in testa anche questo fine settimana. Ci dispiace per i tifosi della Ferrari".

Prima di loro, tocca invece a Isack Hadjar e a Liam Lawson della scuderia faentina Racing Bulls, ad Alexander Albon e a Carlos Sainz della Williams e a Nico Hülkenberg e a Gabriel Bortoleto della Sauber. Questi ultimi due vengono sfidati dallo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, a preparare i tortellini. "Farli è fantastico, ma i miei sono venuti malissimo", allarga le braccia Bortoleto. Poi sul palco si vedono anche i piloti della Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, con lo spagnolo ex ferrarista applauditissimo dal pubblico, che qui lo ricorda impegnato nei duelli di 20 anni fa contro Michael Schumacher.

La Fan zone è il cuore pulsante dell’evento. Piccoli e grandi si mettono in fila per una foto virtuale con i piloti, che viene stampata al momento. Altri vivono invece l’emozione di un vero pit-stop. E non mancano, assieme alle esposizione di varie monoposto storiche, i tradizionali simulatori. La ruota panoramica e il ristorante sospeso ‘Dinner in the sky’ completano un quadro animato da tanta musica. Oggi si ricomincia.