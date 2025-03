"Endometriosi un nemico da non ignorare"

Un impegno nella lotta contro una patologia cronica e invalidante. È quello ribadito, in occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi che si è celebrata venerdì, dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ausl, diretta da Stefano Tamburro. Da marzo dello scorso anno, nell’unità operativa è attivo infatti l’ambulatorio di Endometriosi e dolore pelvico, coordinato dalle dottoresse Eugenia Degli Esposti e Benedetta Orsini.

L’ambulatorio offre un approccio multidisciplinare alla patologia, integrando supporto psicologico, fisioterapia del pavimento pelvico e la collaborazione con specialisti di Chirurgia generale e Urologia. Questo modello di cura garantisce una presa in carico precoce delle pazienti, e un percorso terapeutico personalizzato. "In questa giornata dedicata alla consapevolezza sull’endometriosi, l’Ausl di Imola invita tutte le donne a non sottovalutare i sintomi e a sottoporsi a controlli specialistici. L’ambulatorio di Endometriosi e Dolore pelvico è un punto di riferimento per accompagnare le pazienti in tutto l’iter diagnostico e terapeutico, offrendo loro ascolto multidisciplinare".