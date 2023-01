Energia e materie prime, Irce dimezza l’utile

Nei primi nove mesi del 2022 il Gruppo Irce ha ottenuto un utile netto che sfiora i 5 milioni (sono per l’esattezza 4,99). Lo riporta sul proprio sito l’Irce stessa, unica industria imolese quotata in Borsa (nel segmento Star). La nota deve essere vista come informazione agli investitori, secondo i rigorosi dettami borsistici.

L’utile appare in calo rispetto allo stesso periodo del 2021, quando l’Irce mise a bilancio 8,88 milioni. Il fatturato, in realtà, è passato dai 341 milioni dei primi nove mesi del 2021 ai 366 dello stesso periodo 2022, ma alla fine dei conti "il risultato dei nove mesi è stato influenzato negativamente dalla continua crescita dei costi delle materie prime e soprattutto dell’energia elettrica, che ha raggiunto i valori più alti nel terzo trimestre".

"Il tutto – continua la dirigenza del Gruppo – è stato accompagnato da un rallentamento della domanda che nel settore dei conduttori per avvolgimento era già iniziato nel primo trimestre, mentre in quello dei cavi si è verificato nel terzo trimestre. Per limitare gli effetti negativi sui margini – informa il Gruppo Irce – l’azienda ha attuato politiche di prezzo tali da contenere l’impatto dell’aumento dei costi".

Sono però in calo i debiti: l’indebitamento finanziario netto a fine settembre 2022 ha toccato i 62,03 milioni, rispetto ai 64,29 milioni dell’anno precedente. Cresciuto nello stesso periodo però il patrimonio netto: incremento di 11,18 milioni, grazie soprattutto alal rivalutazione del real brasiliano, che si è apprezzato di circa il 20 per cento sull’euro.

Infine, uno sguardo sulla fine del 2022: "Nel quarto trimestre – si legge nella nota – Irce ha registrato contrazioni della domanda di mercato. L’aumento dei prezzi di vendita e la notevole diminuzione del costo dell’energia hanno però consentito recuperi di marginalità. Tenendo anche conto che le attività extraeuropee non hanno risentito dell’aumento di prezzi dell’energia, il Gruppo prevede di chiudere il 2022 con un risultato positivo, sebbene in riduzione rispetto al 2021".

Il Gruppo Irce può contare su quattro stabilimenti produttivi in Italia e cinque nel mondo; a Joinville, in Brasile, ha sede l’impianto più recente del Gruppo.