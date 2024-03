Energia green in pista. E-day in Autodromo fra incontri e premi

Tutto pronto per l’E-day 2024, evento dedicato all’energia sostenibile in programma domani in Autodromo. L’iniziativa è organizzativa da Centro per le comunità solari, Solar info community e Confabitare (associazione proprietari immobiliari). L’obiettivo? Celebrare e promuovere l’impegno verso un futuro energetico sostenibile attraverso conferenze, dibattiti e una grande parata conclusiva.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di portare questo evento in Autodromo – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada – perché è un’occasione importante per promuovere la cultura dell’energia rinnovabile e il valore del fare comunità attorno ad essa attraverso la sua condivisione".

Una delle principali attrazioni dell’E-day, che andrà avanti dalle 9 alle 17 con ingresso libero, è la consegna dello scudetto ai vincitori della Solar champions league, un innovativo campionato che vede sfidarsi nell’arco dell’anno squadre composte da membri delle comunità solari. Grazie a tecnologie all’avanguardia, i loro consumi energetici vengono gestiti e monitorati in tempo reale. Le squadre accumulano punti attraverso sfide settimanali e mensili e i migliori vengono premiati annualmente in occasione dell’E-day. La Solar champions league 2023 ha coinvolto 28 squadre tra le quali hanno prevalso ‘Le Stelle’ della comunità solare di Medicina. Sul podio anche i vincitori dei titoli speciali.

"La cerimonia di premiazione è anche un importante palcoscenico in cui le squadre diventano portavoce di un nuovo modo di vivere – dichiara Marinella Michelato, amministratore delegato di Solar info community – e così facendo portano all’attenzione di tutti pratiche che favoriscono l’uso responsabile e condiviso delle risorse energetiche".

L’E-day offre anche un’opportunità unica per esplorare le ultime innovazioni nel campo dell’energia solare e della mobilità sostenibile tra sessioni informative, presentazioni e una tavola rotonda in apertura dal titolo ‘Gli scienziati di Energia per l‘Italia incontrano la società civile’ in cui scienziati e politici condivideranno le loro conoscenze su argomenti cruciali come la transizione energetica, l’autoconsumo collettivo e la riforma del mercato elettrico.

"Il settore immobiliare è orientato verso la sostenibilità – commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare –. Sempre più proprietari e utenti pongono attenzione sull’efficienza energetica e sull’eco-compatibilità quando cercano una nuova residenza o uno spazio commerciale. Le recenti normative europee pongono un’enfasi particolare sugli edifici sostenibili, pertanto è imperativo adeguarsi a questa domanda per mantenere la competitività nell’industria immobiliare".

Un momento di grande interesse è la parata delle auto elettriche, che rappresenta un’importante opportunità di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

"La storia dell’uomo è segnata dalle transizioni energetiche e questo è uno di quei momenti per cui occorre un patto di responsabilità sociale tra imprese, cittadini, attività commerciali e amministrazioni pubbliche per delineare un percorso condiviso verso le rinnovabili – conclude Leonardo Setti, presidente del Centro per le comunità solari e membro di Energia per l’Italia –. Una nuova rivoluzione industriale e un nuovo boom economico ci attendono ma è necessario mettere in campo le riforme necessarie per abbandonare il vecchio sistema energetico".

L’evento si tiene dalle 9 alle 17, a ingresso gratuito.