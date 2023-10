Energia pulita alla Cefla . L’azienda lancia ‘Nova’

Cefla fa scuola nel campo dell’energia sostenibile. Inaugurato ieri, nel quartier generale della cooperativa, il primo impianto di cogenerazione a fuel cell installato sul territorio europeo. Si chiama ‘Nova’, ed è in grado di produrre energia elettrica senza combustione, azzerando le emissioni nocive in conformità con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione europea. L’impianto è frutto della partnership siglata lo scorso novembre tra il colosso imolese e l’americana Bloom Energy per ampliare appunto l’offerta di energia pulita a disposizione delle aziende italiane.

La peculiarità di ‘Nova’ è la possibilità di produrre energia termica, in aggiunta a quella elettrica. Inoltre, in presenza di un assorbitore, l’impianto è in grado di produrre anche il ‘freddo’, quindi energia frigorifera. La tecnologia delle fuel cell supera del 25% l’efficienza di una fonte endotermica (motori o turbine) a parità di potenza. ‘Nova’ garantisce infine un grado di efficienza elettrica pari al 54% durante tutto il suo ciclo di vita e quindi un maggiore controllo sul conto economico.

"Cefla si pone l’obiettivo di stimolare una discussione attiva sui temi della decarbonizzazione al fine di ridurre l’impronta carbonica, quindi le emissioni nocive in atmosfera – spiega il presidente Gianmaria Balducci –. E il primo passo è aiutare le aziende, così come le grandi infrastrutture, a generare efficienza".

La decarbonizzazione, a partire dal sistema energetico, è fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici al 2030 e realizzare la strategia a lungo termine dell’UE, che punta a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

"In un momento come quello attuale, implementare tecnologie innovative che garantiscono maggiore efficienza, come Nova, risulta ancor più strategico, soprattutto se supportano concretamente anche gli obiettivi ambientali", aggiunge Massimo Milani, responsabile del comparto Engineering di Cefla. "Crediamo che la scelta della tecnologia Bloom in abbinamento al sistema di Nova progettato da Cefla proponga soluzioni reali e concrete per il nuovo mandato europeo di risparmio energetico – sottolinea da parte sua Tim Schweikert, direttore generale dello sviluppo commerciale internazionale di Bloom Energy – e rappresenti un importante passo verso la sua futura indipendenza energetica".

All’inaugurazione di ieri mattina anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. "La transizione ecologica è una sfida che ci accomuna tutti – ricorda Bonaccini –. È dunque, un ottimo segnale che un’eccellenza come Cefla, profondamente radicata nel nostro territorio, abbia scelto di sperimentare per prima in Europa un impianto all’avanguardia nella produzione di energia pulita".