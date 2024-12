Energia sostenibile, primi cittadini connessi alla piattaforma green

Grazie al supporto di Inrete, è già stato possibile connettere i primi cittadini alla piattaforma tecnologica di autoconsumo collettivo, per "condividere energia prodotta da fonti rinnovabili in modo efficiente e sostenibile". Ed è già stato sviluppato ‘Energy@School’, programma didattico per le scuole primarie (ex elementari) che insegna come misurare e ridurre i consumi energetici. Sono le prime azioni messe in campo in città grazie alla sottoscrizione del patto stretto tra Comune, società Solar info community e associazione Comunità solare locale per la realizzazione del programma ‘Imola città solare 2035’, progetto che punta a fare del territorio "un modello di innovazione e sostenibilità energetica". L’accordo, evidenziano il sindaco Marco Panieri e l’assessora Elisa Spada, "è una testimonianza concreta dell’impegno della nostra città verso un futuro più sostenibile". Nelle parole del primo cittadino e della titolare in Giunta della delega all’Ambiente, infatti, Il programma ‘Imola città solare 2035’ pone al centro della transizione energetica la condivisione dell’energia e lo fa mettendo in rete cittadini, associazioni, imprese con un obiettivo comune". Grande soddisfazione è stata espressa anche dai referenti locali della società Solar info community e dell’associazione Comunità solare locale.