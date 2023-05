"Enrico, un uomo buono" Il ricordo degli amici

"Un uomo buono, gentile, disponibile. Lo conoscevamo da sempre". Così Severino Mazzanti ricorda Enrico Rivola, il pensionato di 78 anni trovato morto il 3 maggio, sepolto da una frana in una casa di via Casolana di proprietà dell’azienda agricola gestita da Severino e dal fratello Tomaso Mazzanti. La società agricola si chiama ‘Casamento’, e ‘Casamento’ è il nome del luogo dove Rivola ha trovato la morte. Una località divisa tra i comuni di Fontanelice e Casola Valsenio, ma ancora di pertinenza del municipio fontanese.

Rivola era nato in quei posti, nei pressi di Valmaggiore, e lì aveva sempre vissuto. Anche quando era morto il fratello non aveva perso le speranze di continuare a vivere lassù, e la famiglia Mazzanti gli aveva dato questa possibilità, accogliendolo nella casa al civico 61. A fianco di questo edificio, ce n’è un altro, disabitato, e la stalla in cui la famiglia Mazzanti tiene oltre venti bovini. La sera prima della scoperta della tragedia, il 2 maggio, i Mazzanti erano andati in via Casolana 61 come facevano tutti i giorni, per controllare il regolare andamento della grande stalla. Salivano due volte al giorno, e la sera del 2 maggio erano ancora lì intorno alle 19. "Pioveva forte, e avevamo controllato che fossi, scoli e drenaggi fossero puliti e scolassero bene", ricorda Severino Mazzanti. Ed era tutto regolare: nulla lasciava presagire che di lì a poche ore una porzione della collina sovrastante sarebbe scivolata a valle, colpendo dei tre edifici solo quello abitato da Enrico Rivola. "Lo hanno trovato vicino al camino – ricorda Mazzanti – Forse la frana è arrivata intorno alle 22, o alle 23". La scoperta della tragedia è avvenuta solo la mattina seguente. Intorno alle 6.30 una famiglia vicina di casa dei Mazzanti e residente sulla Casolana si è fatta viva telefonando: "Quassù non abbiamo più la corrente elettrica", hanno riferito. E questo è un problema, perché l’abbeveratoio dei vitelli funziona a cadenza regolare con un motore elettrico. Senza luce gli animali non avrebbero potuto bere. Ragion per cui, i Mazzanti sono saliti in auto verso il crinale, ma a due chilometri dalle casa in cui abitava Rivola si sono dovuti fermare: la strada non c’era più. Una frana l’aveva interrotta. L’unico modo per arrivarci era di andare a piedi e così hanno fatto. Fino a scoprire che la casa era stata seppellita da un enorme smottamento. È scattato così l’allarme, però tra mille difficoltà, perché in quei posti il segnale dei telefonini è scarso o addirittura assente.

"A Rivola (che lascia una sorella, Lorenza, ndr) facevano la spesa gli amici, che salivano da Fontanelice o Casola – ricorda Severino Mazzanti – oppure noi stessi". La vittima della frana si spostava, se necessario, con un Apecar. E ora la situazione lassù è veramente difficile: lo smottamento ha travolto otto pali della luce e quindi non si sa quando la corrente elettrica potrà essere ripristinata. Però i bovini devono bere e mangiare, ragion per cui i Mazzanti stanno adoperandosi per evacuare le mucche. Ma sarà necessario trasportarle attraverso un ampio campo di erba medica fino a un’altra stalla, non vicinissima. Un lavoraccio, in mezzo a una valle in cui i fossi buttano ancora acqua, come se piovesse ancora. Una valle che ha accolto la vita, e la morte, di Enrico Rivola, nato e vissuto sulle sue amate colline.

Maurizio Marabini