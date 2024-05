Entra nel vivo il primo weekend della Festa del Tortellino

Undici edizioni di gusto. Partita ieri la Festa del Tortellino che proseguirà fino al 26 con una programmazione complessiva di nove giornate spalmate su tre week end lunghi. Riflettori puntati sull’area del centro sportivo del paese, nella zona retrostante la tribuna dello stadio dove in contemporanea si svolgerà il 14° Trofeo Valsanterno di calcio giovanile con il 3° Memorial Poli Giovanni e Cavina Nardo, con quello stand gastronomico da 900 metri quadrati in grado di ospitare fino a 200 persone a sedere. Apertura serale per cena il venerdì e il sabato, a partire dalle 18.30, poi il via libera alla doppia finestra di accesso al pubblico in versione domenicale con l’aggiunta dell’opzione pranzo. "È una tradizione iniziata nel 2012 e legata al nostro torneo calcistico che coinvolge bambini e ragazzi di tutte le età – spiega Roberto Bacci, presidente della Valsanterno –. La macchina organizzativa che conta oltre 60 volontari impegnati tra logistiche varie e manodopera". Con un occhio di riguardo al gusto e ai sapori tipici della zona: "Le arzdore di Borgo Tossignano hanno appena finito di preparare 9 quintali di tortellini fatti a mano – continua -. Le persone arrivano da tutto il circondario. Da non perdere anche il nostro rinomato castrato". Quali sono i piatti più richiesti? "I tortellini in brodo o con il ragù – svela Bacci -. Ma vanno fortissimo anche alla panna e pasticciati. I prezzi sono rimasti gli stessi dello scorso anno ".

Tante le iniziative di intrattenimento. Domani alle 12 si ballerà con la playlist di Dj Rosso. Il 17 i capolavori di Vasco Rossi con Victor Gasp, infine, il 24 l’esibizione degli allievi del corso di ‘Musica Insieme’ coordinati dall’Associazione Musicale di Borgo Tossignano per lo show ‘Facciamo gruppo…in musica’.

Dopo la tre giorni di 10,11 e 12 maggio, come detto, la manifestazione proseguirà il 17, 18 e 19 poi il 24, 25 e 26 del mese per una full immersion nei sapori della gastronomia locale capace di mettere davvero tutti d’accordo.

m.g.