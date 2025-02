Entusiasmo al top, ma c’è il nodo prezzi

Sono tanti gli imolesi entusiasti per questo prossimo luglio ricco di musica. A poco meno di cinque mesi dal concerto di Max Pezzali, previsto per il 12 luglio, e dal ritorno degli AC/DC il 20 in Autodromo, sono numerosi i cittadini che si sono già affrettati a prenotare il loro posto in circuito. La speranza generale è che questi eventi non siano occasioni isolate, ma rappresentino il proseguimento di una strada ricca di eventi musicali, come è successo nel 2022 con Vasco Rossi, Pearl Jam e Cesare Cremonini, e come si è ripetuta nel 2023 con l’Imola Summer Sound.

È notizia dei giorni scorsi che per lo show dell’ex 883 i biglietti staccati abbiano superato quota di 60.000. Non risultano più disponibili per i settori ‘gold’ e ‘silver’, quelli più vicini al palco. Restano ancora in vendita i tagliandi per il ‘prato’ (in realtà un posto unico nel paddock alle spalle dei due settori precedenti) e per la Rivazza. Per gli AC/DC, invece, sold out per il pit A (i posti sotto al palcoscenico), la tribuna e il prato Rivazza (con posti a sedere numerati nella prima, mentre nella seconda senza numerazione). Probabilmente, i prezzi, che per molti risultano elevati (tra i 100 e i 150 euro), stanno rallentando il raggiungimento del sold out imminente per quella che sarà l’unica data in Italia della rock band di origine australiana.

Interviste a cura di Francesca Pradelli