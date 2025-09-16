La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Imola
CronacaEntusiasmo Carrera. Cavedane e Mora guardano già al 2026: "Avversari fortissimi"
16 set 2025
CLAUDIO BOLOGNESI
Cronaca
Entusiasmo Carrera. Cavedane e Mora guardano già al 2026: "Avversari fortissimi"

Il grande equilibrio emerso durante le gare ha divertito il pubblico "Tutti competitivi, dobbiamo lavorare al massimo per restare in vetta".

Il grande equilibrio emerso durante le gare ha divertito il pubblico "Tutti competitivi, dobbiamo lavorare al massimo per restare in vetta".

Il grande equilibrio emerso durante le gare ha divertito il pubblico "Tutti competitivi, dobbiamo lavorare al massimo per restare in vetta".

Due vittorie all’ultimo metro. Mora e Cavedane si godono il giorno dopo di una domenica di Carrera da sogno, che la Mora ha bissato anche con il successo-bis in Coppa Terme al mattino. "Vero che una vittoria vale una, ma vincere con venti metri di vantaggio o all’ultimo respiro, ha un altro sapore", esordisce Matteo Mingotti, responsabile della Mora, lui che era abituato da bordo strada a godersi vittorie epocali, "e invece ieri (domenica, ndr), nel duello con l’Ov ho sofferto fino alla fine, molto più di quando correvo".

La chiave del successo in Autopodistica è stata, assicura, la strategia. "Abbiamo mescolato molto le carte, cambiato gli spingitori scegliendo negli ultimi giorni. Alla fine la strategia ha pagato". Vero anche, però, che come aveva previsto a fine agosto, dietro la concorrenza si fa sempre più agguerrita. "Abbiamo visto che il margine di vantaggio è minimo in centro storico, sarà uno stimolo per lavorare ancora di più questo inverno. Il problema – sorride –, è che lavoreranno tanto anche gli altri, come hanno dimostrato di aver fatto questa estate".

Ancor più bella, se possibile, complice la minor incidenza del mezzo, è stata la Carrera Rosa, col duello all’ultimo metro tra La Venere e le Cavedane. A trionfare le gialle, al cui volante c’era Ilaria Sgarzi, quasi afona il giorno dopo il successo. "Scusate – esordisce -, ma ogni anno finisce così, che resto senza voce". Più che per l’esultanza, per le incitazioni alle spingitrici. "Quante volte avrei voluto scendere e spingere io", ammette, e invece i due giri li ha dovuti fare guardando soprattutto le traiettorie e la sagoma de La Venere davanti per tre quarti abbondanti di gara. "L’avevamo preparata così – svela Ilaria -, restare incollate il più possibile, e poi non abbandonare mai la macchinina in tutto l’ultimo tratto per provare a superarle".

Claudio Bolognesi

