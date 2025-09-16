Entusiasmo Carrera. Cavedane e Mora guardano già al 2026: "Avversari fortissimi"

Due vittorie all’ultimo metro. Mora e Cavedane si godono il giorno dopo di una domenica di Carrera da sogno, che la Mora ha bissato anche con il successo-bis in Coppa Terme al mattino. "Vero che una vittoria vale una, ma vincere con venti metri di vantaggio o all’ultimo respiro, ha un altro sapore", esordisce Matteo Mingotti, responsabile della Mora, lui che era abituato da bordo strada a godersi vittorie epocali, "e invece ieri (domenica, ndr), nel duello con l’Ov ho sofferto fino alla fine, molto più di quando correvo".

La chiave del successo in Autopodistica è stata, assicura, la strategia. "Abbiamo mescolato molto le carte, cambiato gli spingitori scegliendo negli ultimi giorni. Alla fine la strategia ha pagato". Vero anche, però, che come aveva previsto a fine agosto, dietro la concorrenza si fa sempre più agguerrita. "Abbiamo visto che il margine di vantaggio è minimo in centro storico, sarà uno stimolo per lavorare ancora di più questo inverno. Il problema – sorride –, è che lavoreranno tanto anche gli altri, come hanno dimostrato di aver fatto questa estate".

Ancor più bella, se possibile, complice la minor incidenza del mezzo, è stata la Carrera Rosa, col duello all’ultimo metro tra La Venere e le Cavedane. A trionfare le gialle, al cui volante c’era Ilaria Sgarzi, quasi afona il giorno dopo il successo. "Scusate – esordisce -, ma ogni anno finisce così, che resto senza voce". Più che per l’esultanza, per le incitazioni alle spingitrici. "Quante volte avrei voluto scendere e spingere io", ammette, e invece i due giri li ha dovuti fare guardando soprattutto le traiettorie e la sagoma de La Venere davanti per tre quarti abbondanti di gara. "L’avevamo preparata così – svela Ilaria -, restare incollate il più possibile, e poi non abbandonare mai la macchinina in tutto l’ultimo tratto per provare a superarle".

Claudio Bolognesi