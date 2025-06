Equilibrismo, bolle giganti e laboratori per tutti. La piazza si trasforma in un circo a cielo aperto

Un pomeriggio qualsiasi trasformato in un’esperienza straordinaria per grandi e piccoli. Venerdì piazza Matteotti si accende grazie al ‘Festival internazionale di circo contemporaneo e arti performative’. Promosso dal Comune e organizzato insieme all’associazione ArtInCirco, l’evento promette emozioni per tutte le età e per tutti i gusti, in un’atmosfera gioiosa, inclusiva e completamente gratuita. La giornata rappresenta anche la conclusione ideale dell’edizione 2025 de ‘Le Case della scienza – H2O’, la rassegna cittadina dedicata alla divulgazione scientifica.

Il programma si apre alle 17 con i giochi creativi di legno a cura di Officina Clandestina, tra suoni, movimento e materiali naturali. Alle 17.30 e alle 20 arrivano i ‘Laboratori di circo per tutti’, bambini e adulti potranno cimentarsi con giocoleria ed equilibrismo, grazie agli allievi della scuola di circo di Ozzano.

Alle 18 e alle 20:30, la piazza si trasforma in una favola con ‘L’acqua che vola’ di Gloria Coppola, spettacolo di bolle giganti. Alle 19, la danza aerea incontra la poesia con ‘Il tempo di un tramonto’, creazione di Chiara Abbà e Marilù D’Andria, accompagnata da musiche originali dal vivo. Gran finale alle 21 con ‘Kalinka’, show tra musica e comicità della compagnia Nando e Maila, e si chiude alle 22 con un emozionante spettacolo di fuoco a cura ancora una volta di Gloria Coppola.