Era dato per disperso. I vigili del fuoco ritrovano 78enne caduto nel dirupo

Domenica sera, i vigili del fuoco di Imola e Fontanelice sono intervenuti per soccorrere un anziano di 78 anni che si era perso ai margini di un sentiero nella zona di Borgo Tossignano.

L’uomo, che si era avventurato in via Rocchetta, era scivolato in un dirupo e aveva perso l’orientamento.

Non essendo in grado di comunicare la propria posizione, risultava quindi disperso. La chiamata di soccorso è stata ricevuta durante la serata e ha immediatamente mobilitato le squadre di ricerca, che sono riuscite a individuare l’anziano. L’uomo è stato trovato ai piedi di un piccolo dirupo.

Era caduto mentre passeggiava e non era riuscito a risalire nel sentiero. Quando è stato trovato dalle squadre di soccorso, era cosciente.

I vigili del fuoco hanno recuperato l’anziano con l’ausilio di tecniche Saf , una serie di procedure di soccorso derivanti dalle discipline della speleologia, dell’alpinismo e del soccorso fluviale da utilizzare in ambienti di montagna. In attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, i vigili hanno inoltre prestato le prime cure mediche necessarie sul posto.

Successivamente, l’anziano è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale di Imola per ulteriori accertamenti e cure mediche approfondite.

Francesca Pradelli